Динамо в рамках 25-го тура УПЛ 2024/25 принимает Оболонь. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 25-го тура УПЛ 2024/25 между Динамо и Оболонью начнется в 15:30 по киевскому времени. Онлайн-трансляция доступна на Setanta Sports, MEGOGO, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. Денис Попов и Владимир Бражко пропускают дерби из-за дисквалификации.

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Стартовые составы

Динамо: Нещерет – Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Оболонь: Марченко – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк – Витенчук – Ильин, Груша, Курко, Бычек – Устименко

Динамо – Оболонь: анонс матча УПЛ