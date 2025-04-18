В чемпионате остается всего шесть туров. Динамо имеет 7-очковое преимущество над Шахтером и 6-очковое над Александрией, поэтому никто уже не верит в фиаско “бело-синих” – хотя впереди классическое, Полесье и поединки с борцами за выживание. На этом отрезке вполне реально разбазарить свой гандикап, поэтому надо максимально ответственно отнестись к каждой встрече.

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Динамовцы уже теряли очки с Ворсклой (представителем четверки аутсайдеров), поэтому недооценивать Оболонь нельзя. Но не похоже, чтобы команда забрасывала соперников шляпами – неделю назад киевляне легко переехали Левый Берег, а перед этим одолели Кривбасс и Рух. После международной паузы они не пропустили ни одного гола и забили шесть.

К слову, FAVBET дал прогноз на матч 25-го тура УПЛ 2024/25 между Динамо и Оболонью. Коэффициент на победу команды Александра Шовковского – 1,24. На триумф подопечных Сергея Шищенко специалисты дают 14,00.

Уровень игры при этом оставался очень высоким. Определенные вопросы возникали к футболу в Кривом Роге (особенно при работе без мяча), однако чего-то критического не случилось – а в меньшинстве коллектив вообще ничего не позволил у собственных ворот. Словом, в чемпионате Динамо выглядит максимально уверенным, поэтому представить осечку с Оболонью трудно.

"Пивовары" в 2025 году были разными. Яркими, как в битве с Зарей. Беспомощными, как в Александрии. Им удалось удержать ничью с Полесьем и очень достойно провести поединок с Шахтером – а это очень важно в контексте матча с Динамо. Для "зелено-белых" важнейшей является эффективность во встречах с прямыми конкурентами – Оболонь одолела Ворсклу, Ингулец и Черноморец, покинув четверку аутсайдеров.

Общей для всех матчей является низкая результативность (4 гола в 6-ти турах) и трудности с лидерами (8 пропущенных от Шахтера, Зари и Александрии). Вряд ли коллективу с такими результатами по силам зацепиться за ничью с Динамо. "Пивоварам" было непросто даже с аутсайдерами – тот же Черноморец удалось одолеть только благодаря курьезному автоголу голкипера.

Кадровая ситуация

Травмированы: Тымчик (Динамо)

Дисквалифицированные: Бражко, Попов (Динамо)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Оболонь

Динамо: Нещерет – Караваев, Дячук, Михавко, Дубинчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Оболонь: Марченко – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк – Мороз – Ильин, Груша, Черненко, Бычек – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – победа Динамо, тотал меньше 2,5

Динамо слишком мотивировано. Команда не имеет права оступиться за 9 дней до Классического дерби. Предыдущие матчи тоже не дают повода сомневаться в силе Динамо, а Оболонь несмотря на все старания не производит впечатление проблемного соперника для грандов. Ставим на победу "бело-синих", но рискнем отказаться от прогноза на разгром.

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