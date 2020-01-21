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Динамо – Нефтчи – 2:1 – видео голов и обзор матча

00:35 49 Читати українською
Динамо – Нефтчи – 2:1 – видео голов и обзор матча
Динамо – Нефтчи – видео голов и обзор матча

Киевское Динамо обыграло азербайджанский Нефтчи в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Нефтчи.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Нефтчи
16:00 20:01:2020
завершено
 

Алексей Михайличенко полностью изменил стартовый состав Динамо по сравнению с матчем против Легии. Киевляне владели ощутимым преимуществом на стартовых минутах и ​​смогли быстро открыть счет – Де Пена и Миколенко разыграли красивую комбинацию, и защитник Динамо классно пробил в одно касание.

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Уже на 19 минуте, через 7 минут после гола Миколенко, свое первое взятие ворот после возвращения в Динамо оформил Назарий Русин: Караваев выполнил подачу с правого фланга на Де Пену, после удара уругвайца защитник Нефтчи выбил мяч с линии ворот, но Русин оказался в нужном месте и в нужное время.

После перерыва киевляне позволили сопернику больше атаковать. Многие работы было у Бойко. Нефтчи смог сократить отставание усилиями Плателласа, но киевляне удержали преимущество в счете и одержали свою первую победу в 2020 году.

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