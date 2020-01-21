Динамо – Нефтчи – 2:1 – видео голов и обзор матча

Алексей Михайличенко полностью изменил стартовый состав Динамо по сравнению с матчем против Легии. Киевляне владели ощутимым преимуществом на стартовых минутах и смогли быстро открыть счет – Де Пена и Миколенко разыграли красивую комбинацию, и защитник Динамо классно пробил в одно касание.
Уже на 19 минуте, через 7 минут после гола Миколенко, свое первое взятие ворот после возвращения в Динамо оформил Назарий Русин: Караваев выполнил подачу с правого фланга на Де Пену, после удара уругвайца защитник Нефтчи выбил мяч с линии ворот, но Русин оказался в нужном месте и в нужное время.
После перерыва киевляне позволили сопернику больше атаковать. Многие работы было у Бойко. Нефтчи смог сократить отставание усилиями Плателласа, но киевляне удержали преимущество в счете и одержали свою первую победу в 2020 году.