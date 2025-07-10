Динамо уступило Митьюлланду в контрольном матче со счётом 1:3. Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".

Динамо проиграло товарищеский матч датскому Митьюлланду. В этой встрече наставник киевлян Александр Шовковский экспериментировал с составом, поэтому не удивительно, что украинская команда сыграла ниже своего уровня.

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Единственным светлым пятном в исполнении киевлян стал гол Александра Пихалёнка – полузащитник отличился на 21-й минуте. Однако Митьюлланд сравнял счёт ещё к перерыву, а в начале второго тайма забил ещё два быстрых мяча.

Датчане могли забивать и больше, но великолепным образом себя проявил вратарь Валентин Моргун. Он воспользовался своим шансом.