Динамо сыграет товарищеский матч против Митьюлланда на летних сборах в Австрии. Стартовый состав киевлян и бесплатная трансляция доступны в этой новости на "Футбол 24".

Начало матча Динамо – Митьюлланд запланировано на 17:00 по киевскому времени. Бесплатная трансляция будет доступна на Youtube-канале "бело-синих", смотреть можно прямо в этой новости.

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Динамо проведет свой третий спарринг на летних сборах в Австрии, до этого киевляне обменялись победами с Кишвардой. Подопечные Шовковского только вовлекаются в полноценную работу на собрании, а официальный сезон откроют 22 или 23 июля. Киевляне во втором раунде квалификации ЛЧ сыграют против победителя пары Жальгирис/Хамрун.

Стартовый состав Динамо на второй матч против Митьюлланда: Моргун, Вивчаренко, Супряга, Попов, Бражко, Ярмоленко(к), Пихаленок, Волошин, Шапаренко, Ванат, Михавко.