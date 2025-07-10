Динамо – Митьюлланд: стартовые составы и бесплатная онлайн-трансляция контрольного матча
Динамо сыграет товарищеский матч против Митьюлланда на летних сборах в Австрии. Стартовый состав киевлян и бесплатная трансляция доступны в этой новости на "Футбол 24".
Начало матча Динамо – Митьюлланд запланировано на 17:00 по киевскому времени. Бесплатная трансляция будет доступна на Youtube-канале "бело-синих", смотреть можно прямо в этой новости.
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Стартовый состав Динамо на второй матч против Митьюлланда: Моргун, Вивчаренко, Супряга, Попов, Бражко, Ярмоленко(к), Пихаленок, Волошин, Шапаренко, Ванат, Михавко.
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