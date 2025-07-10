Товарищеские матчи

Динамо – Митьюлланд – 1:3

Голы: Пихаленок, 21 – Франкулино, 33, Горгоза, 49, Этиму, 56

Шовковский в поисках внутренних резервов

Топ-трансферов от Динамо летом не ожидается. Стратегическое видение киевлян основывается на обеспечении результатов во внутренних турнирах силами молодежи с вкраплением опытных игроков. Этот подход принес золото в УПЛ – и этот же подход продолжает развиваться.

Соответственно, Александру Шовковскому надо экспериментировать. Одним из главных нововведений стало привлечение Супряги в основу. Его используют в роли вингера, надеясь на скорость, хорошее видение пространства и наличие неплохого пассинга. В поединке с Кишвардой он даже гол забил, поэтому появление в старте на Митьюлланд не удивило.

Вивчаренко вернулся в состав, а вот Волошина продолжают пробовать в роли фулбека. Против датчан он сыграл на правом фланге. Кроме того, тренерский штаб продолжил проверку Моргуна – пока он не претендует на место Нещерета, однако сезон длинный.

Самая интересная перестановка Александра Шовковского касалась центра поля. Бражко вернули в стартовый состав на позицию опорника, хотя весной он полностью сел под Михайленко. За Николая стало даже несколько обидно, но понять коуча киевлян можно. Игнорировать столь ценный актив недопустимо – Когда, как не на сборах, проверять Владимира?

Супряга не впечатлил

Некоторые эксперты крайне положительно оценили выступление Супряги против Митьюлланда. Он действительно выдал ударный старт, нанеся три выстрела по воротам за первые 15 минут. Типичным мувом Владислава стали открывания в глубине в полуфланге с открыванием под передачу на линию штрафной – хотя он пытался открываться и в классическом стиле, атакуя глубину.

Вот только в качестве вингера для игры на пространстве его не использовали. Если такие передачи и проходили, то в основном адресатом был Ванат. Сам Супряга имел несколько интересных эпизодов, когда мог остро пасовать или заходил в зону завершения – на 11-й минуте Владислав даже замкнул прострел Ярмоленко в центр штрафной (мимо дальней штанги).

Вспоминается также атака с лонгболом, который продолжился скидкой Шапаренко на ход. Супряга принял мяч и пробил в защитника. Еще один удар тоже был заблокирован.

Но на этом все. Супряга не выглядел футболистом, который делает разницу на поле. Его влияние оставалось невысоким – в отличие от Шапаренко, Ярмоленко, Пихаленка и даже Михавка. Эти футболисты и организовали гол на 21-й минуте: Ванат открылся под длинную передачу и прострелил на Андрея, тот покатил на линию вратарской, где оказался Александр – 1:0.

Супряга же после стартовых 15 минут растворился. Он не был ужасным, но его открывания или пасы мог выполнить и представитель молодежки. Экстаза от футбола экс-днепрянина не почувствовали.

Проблемы в обороне никуда не делись. Она не соответствует уровню Динамо

К сожалению, в этом плане провалились все. Михавко очень много ошибался при обработке мяча и допустил ряд необязательных потерь на своей половине, но хотя бы компенсировал это качественными передачами на продвижение. Попов же стал антигероем встречи.

Именно Дениса легко обыграл Франкулино, который откликнулся на диагональ из глубины, отклеился от Волошина и легко переиграл центрбека. Чемпиона мира продавили, словно школьника. 1:1.

На 49-й минуте Попов не смог обработать мяч под давлением Этима, потеряв его. Дальнейшая атака завершилась голом Горгазы. 1:2.

Ну а на 56-й Попов не успел за все тем же Етима, позволив расстрелять собственные ворота. 1:3.

Это не единственные ошибки Попова. О проблемах с обороной на подачах и под прессингом нечего и говорить, но ошибались все. Честно говоря, защитники Динамо подтверждают, что находятся в таком клубе только из-за отсутствия альтернативы на рынке – по хорошему же они должны были бы уже играть в аренде в условной Заре.

Но надо отметить и Бражка. Владимир снова доказал, что не является опорником. Он не успевал на подстраховку, позволяя спокойно пробивать по воротам из центра штрафной площади. Даже когда он доигрывал эпизод – все равно не хватало агрессии и динамики. В частности, перед третьим голом он вел себя примерно так, как перед одним из голов Нидерландов на Евро-2025. Вроде и был, а будто ничего и не прикрывал.

Работа под давлением в центре тоже не впечатлила. Позиционных ошибок было слишком много. Бражко не балансирует это Динамо – а значит без Михайленко не обойтись.

Моргун пользуется шансом

В общем, Динамо сыграло так же, как и в еврокубках осенью. Хорошего было мало, но это сборы – они для того и созданы, чтобы определять проблемы и преодолевать их. Без позитива при этом не обошлось.

Очень круто проявил себя голкипер Моргун. У него были определенные проблемы в пассинге, но не столько из-за техники, сколько из-за несыгранности с защитниками. Несколько потерь на своей половине партнеры допустили из-за определенной неготовности к пасам Валентина. На фоне всего выступления этот нюанс вообще можно и не вспоминать.

А вот игра на линии поразила. Хотя началось все с ошибки на выходе, когда не удалось перехватить навес на дальнюю. К счастью, тогда все обошлось. После этого Моргун исключительно спасал. В частности, на 22-й минуте Джу отобрал мяч у Вивчаренко и влетел на правый край штрафной – он нанес обводящий удар низом, но вратарь парировал!

В атаке вторым темпом пошел навес в штрафную. Этим был готов замыкать, однако Моргун снял мяч с его головы!

На 38-й минуте Валентин подстраховал защитников, опередив Осорио при потенциальном выходе один на один. А еще через две минуты он спас при выстреле Джу метров с девяти!

Во втором тайме спасать уже не удавалось, но и привозов не было. В конце концов, на 65-й минуте его заменил Вячеслав Суркис. Вообще, Александр Шовковский провел аж 11 замен, что несколько оживило игру Динамо во втором тайме – но ничего действительно интересного увидеть не удалось. К сожалению.

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