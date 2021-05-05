Динамо принимало Мариуполь в 25-м туре УПЛ (0:0). Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Мариуполь на "Футбол 24".

В первые минуты и киевляне, и мариупольцы были активными, а потому стоит отметить сейвы голкиперов обеих команд: Дениса Бойко и Евгения Гальчука. Все же первая 45-минутка запомнилась несколькими моментами и многими фолами.

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Сразу после перерыва киевляне остались в меньшинстве: Де Пена получил вторую желтую за прыжок в ноги сопернику. "Бело-синие" пытались вырвать победу, но попытки были тщетными.

Мариуполь выстоял и набрал одно очко, которое помогло команде подняться на 11 место. Динамо осталось первым, а преимущество над Шахтером возросло до 14 пунктов.