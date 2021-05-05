Абсолютно лучшая команда УПЛ (9 побед и одна ничья за 10 туров, досрочное чемпионство) против клуба, у которого вторая худшая игровая форма за этот период (всего 6 набранных очков из 30 возможных). Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Мариуполь на "Футбол 24", стартует в 14:00. Теоретически подопечным Остапа Маркевича грозит даже вылет, хотя для этого нужно чудо в виде поражения Шахтера от Миная. Киевляне 7 раз подряд били Мариуполь, а дома только дважды теряли с ними очки, не проиграв ни разу. Впрочем, эта игра всегда принципиальная, учитывая большое количество арендованных игроков Шахтера в составе азовцев.

Динамо – Мариуполь: анонс и прогноз на матч УПЛ

Луческу поменял половину стартового состава после погрома Ворсклы. Вернулись капитан Сидорчук и лучший бомбардир Цыганков, которых не было даже в заявке на предыдущую игру. Новый шанс получили Бойко, Тымчик, Попов и Де Пена. У Мариуполя все изменения касаются защитной линии. В воротах Гальчук вместо Кудрика, а среди оборонцев только Кирюханцев сохранил место в основе.

Динамо: Бойко – Тымчик, Попов, Забарный, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Беседин

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Мампасси, Стасюк – Мишнев (к), Танковский – Горбунов, Бондаренко, Топалов – Кулаков