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Динамо – Мальме: прямая трансляция

13:07 75 Читати українською
Динамо – Мальме: прямая трансляция
Динамо – Мальме: прямая трансляция матча 08.02.2019

Динамо сегодня сыграет против Мальме свой 4-й поединок последнего испанского сбора перед возобновлением официального сезона. Смотрите трансляцию матча на "Футбол 24".

Сегодня, 8 февраля, Динамо проведет свой предпоследний спарринг на сборах в Испании. Соперником киевлян станет шведский Мальме – первая команда в профессиональной карьере легендарного Златана Ибрагимовича.

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Поединок Динамо – Мальме начнется в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, в своем втором сборе в Испании Динамо разгромило ЦСКА, сыграло вничью с Эстерсундом и уступило Нью-Ингленд Революшн. На первом же сборе команда Хацкевича по одному разу выиграла, расписала мировую и проиграла.

Киевляне активно готовятся к матчам 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса, которые пройдут 14-го и 21-го февраля.

Товарищеские матчи

Динамо Киев - Мальме: Пятница 08 февраля 2019

Динамо Киев
- : -
Мальме
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