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Динамо – Мальме: прогноз на матч Лиги Европы

16:50 54 Читати українською
Динамо – Мальме: прогноз на матч Лиги Европы
Динамо – Мальме: прогноз на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 / Динамо

Киевское Динамо принимает шведский Мальме в первом туре группового раунда Лиги Европы 2019/20. Какой прогноз на игру Динамо – Мальме, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Динамо – Мальме состоится 19 сентября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры в 19:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Динамо – Мальме, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Безвыигрышная серия Динамо составляет 6 матчей, а в турнирной таблице УПЛ киевляне аж на шестом месте с 13 очками отставания от Шахтера. Смена тренера после вылета из Лиги чемпионов не помогла – с Алексеем Михайличенко команда продолжает проваливаться. Вице-чемпион Украины стартует в Лиге Европы после поражения от Десны.

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Несмотря на неутешительные результаты в течение последнего месяца, Динамо подходит к поединку с Мальме в статусе фаворита. Авторитетная контора William Hill на домашнюю победу киевлян выставила коэффициент 1.78, а на выигрыш Мальме – высокие 4.6. Ничья – 3.6.

Специалисты Bwin немного меньше верят в украинцев, но все равно выделяют команду Михайличенко явным фаворитом – наш успех оценивается в 1.8. "Компенсировал" это более низкий коэффициент на ничью – 3.5. Триумф шведов на Олимпийском представлен солидными 4.75.

Мальме идет на третьем месте во внутреннем первенстве – чемпионат Швеции в разгаре. В воскресенье перед выездом в Украину "голубые" обыграли Норчепинг, а в целом за 23 тура потерпели лишь два поражения.

Динамо встречалось с Мальме в феврале этого года на сборах. Товарищеский матч завершился нулевой ничьей. В первом туре Лиги Европы букмекеры также прогнозируют нерезультативный футбол между этими соперниками. На стандартный тотал больше 2,5 предлагают высокий коэффициент 2, а на соответствующий тотал меньше – скромные 1.75.

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