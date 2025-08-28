Динамо выиграло у Маккаби Тель-Авив (1:0) в квалификации Лиги Европы, но уступило по сумме двух матчей 2:3. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Подопечные Александра Шовковского проиграли первую встречу со счетом 1:3. Задача у киевлян была довольно сложной – нужно было побеждать с разницей в два мяча.

Надежду подарил Эдуардо Герреро уже на пятой минуте матча. Динамо разыграло угловой, Пихаленок навесил в штрафную, а панамец классно замкнул передачу, отправив мяч в правый нижний угол. В первом тайме киевляне выглядели намного агрессивнее, чем в предыдущих матчах.

Следующий опасный момент пришел тоже после подачи углового. Михавко выпрыгнул выше всех, но мяч пролетел рядом со стойкой. Киевляне были активнее соперника, правда, в середине тайма подсели и уже атаковали не так остро. Это позволило Маккаби дважды заставить нервничать оборону Динамо. Сначала Нещерет совершил классный сейв, а затем Михавко грудью помешал мячу.

После перерыва киевляне пытались контролировать игру и искать подходы к штрафной площади соперника. Впрочем, ничего путного не получилось. Хотя и атаки Маккаби особой остроты не имели. На 73 минуте произошел курьезный эпизод с заменой Пихаленка на Шапаренко. У Николая на руке был браслет, который пришлось срезать ножницами, поскольку судья не разрешал ему выйти на поле. В итоге, Шовковский отказался от идеи посадить Александра на скамейке. Под конец игры Шапаренко вышел все же на поле.

Таким образом, Динамо по итогам двух матчей проиграло Маккаби Тель-Авив со счетом 2:3. Израильтяне продолжат выступления в Лиге Европы, а Динамо попробует свои силы в Лиге конференций.

