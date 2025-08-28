Вылет от Пафоса еще можно было воспринимать, как неудачное стечение обстоятельств, умноженный на сложные условия украинского футбола и неожиданную силу соперника. Киприоты в итоге дошли до основного этапа ЛЧ, а киевлян погубили индивидуальные ошибки и тактические промахи. Довольно интересный в теории план разбивался о практику.

Маккаби не был и не является сильным оппонентом. Его лидера – центрхава Перетца – при Мирче Луческу не взяли в Динамо из-за проблем со скоростью. Тель-авивцы тоже вылетели от Пафоса и тоже выступают на нейтральных стадионах в Европе. Израильтяне казались не такими мощными в прессинге и сильно уступали в игровом тонусе.

Можно было ожидать каких-то проблем или даже ничейный результат, однако тотальная декласация украинского чемпиона шокировала. Маккаби выиграл со счетом 3:1, а в первые 20 минут создал 4 голевых возможности. Такого ужасного футбола киевляне не демонстрировали со времен Леонида Буряка.

Хотя, честно говоря, ничего неожиданного не произошло. Все минусы, которые вылезли наружу в новом сезоне, прослеживались еще год назад. На сборах проблемы обострились, что и неудивительно при отсутствии кадрового усиления. "Бело-синим" не хватает не только качественных футболистов, но и тренеров – только после поражения от Маккаби клуб додумался взять видеоаналитика непосредственно в штаб.

Фиаско в первом поединке сделало феерическую расстановку точек. Теперь все понятно. Теперь нет никаких надежд на сопоставимый класс соперника и типа хороший состав Динамо. Игра украинского чемпиона разбирается настолько легко, что даже Эпицентр отказывается ставить против киевлян "автобус".

Теперь очевидно, что задушить Динамо высоким прессингом способны даже команды, для которых такой прессинг несвойственен или связан с большими рисками. Достаточно плотно накрыть центрхавов и сориентировать давление в направлении правого ЦЗ – тот сам поделится мячом при передаче. И еще надо бегать чуточку быстрее, чем пешеход-пенсионер.

Теперь очевидно, что оборона Динамо не способна сохранить ворота "сухими" на международном уровне. При любой комплектации. Ошибки слишком вопиющие. Центрбеки оставляют щели в 20 метров и не видят, что туда идет пас, а фулбеки просто не соответствуют уровню. Вивчаренко не имеет кросса и пасов, Дубинчак не может обработать мяч, и оба безнадежны в еврокубках.

Теперь очевидно, что Динамо может атаковать только в вертикальном режиме, атакуя глубину после 2-3 передач. Только тогда создаются моменты. Все, что требует более длинной и тонкой работы с мячом, срабатывает только в УПЛ – и то раз через два. Соперники это тоже понимают, а потому моментов у динамовцев очень немного. Пафос так и вовсе оставил Ваната с несколькими касаниями к мячу.

Но футболисты не настолько уж и виноваты в последних неудачах. Большинство из них подготовлены к УПЛ, где все недостатки прощаются. Вопрос надо ставить к клубу, который сознательно выбрал стратегию игры воспитанниками и перспективными исполнителями с внутреннего рынка – и не смог / не хотел усиливаться, хотя и имел немного денег. А теперь мы хотим, чтобы футболисты слабой УПЛ делали чудо в Европе.

Кадровая ситуация

Чудо придется создавать без Ваната, которого с большой вероятностью таки продадут в Жирону. По крайней мере, в заявку Владислав не попал, но Герреро в последнее время выглядит хорошей заменой. Кроме него, сыграть не сможет Торрес – ну а Вивчаренко пропустит встречу из-за дисквалификации.

В составе израильтян проблем с составом нет.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Маккаби Тель-Авив

Динамо: Нещерт – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко – Ярмоленко, Пихаленок, Шапаренко, Кабаев – Герреро

Маккаби Т-А: Мишпати – Асанте, Эйтор, Камара, Ревиво – Белич – Давида, Сисскоко, Перетц, Давида – Егезкель

Прогноз "Футбол 24" – Динамо не выиграет

Возможно, Мацей Кендзерек – новый аналитик в тренерском штабе – улучшит футбол Динамо в битве с Маккаби. Задача не такая и сложная. Сыграть хуже, чем неделю назад, просто нереально. Вот только это изменит качественный анализ хоть что-то?

Динамо прямо сейчас – неконкурентоспособный на международном уровне коллектив и проект. Киевляне способны решать задачи только на уровне УПЛ. Очень хотелось бы, чтобы "бело-синие" сегодня собрались и выбили Маккаби назло скептикам, однако это было бы секундное провидение. Гипотетический проход в ЛЕ не сделает наших центрбеков внимательнее и не исправит минусы, которые существовали еще год назад.

Израильтяне "переехали" нашего чемпиона в первой встрече. Нет ни одного логического объяснения, почему тель-авивцы сегодня должны выглядеть хуже киевлян. Причем настолько хуже, чтобы пропустить трижды и не забить в ответ. Надо оставаться объективным – подопечные Александра Шовковского вряд ли выиграют и точно вылетят в Лигу конференций.