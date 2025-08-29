Гол Герреро в видеообзоре матча Лиги Европы Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0
Динамо обыграло Маккаби Тель-Авив (1:0), но вылетело из Лиги Европы. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Первый матч между Динамо и Маккаби Тель-Авив завершился в пользу израильтян со счетом 1:3. Команде Шовковского нужно было забить два гола.
Динамо победило Маккаби Тель-Авив, но вылетело из Лиги Европы – с Шапаренко случился курьезный момент
Динамо оформило гол уже на пятой минуте. Герреро отличился после углового. Впрочем, это все забитые мячи, которые организовали команды.
Хотя Динамо выиграло со счетом 1:0, киевляне уступили 2:3. Подопечные Шовковского будут выступать в Лиге конференций, а Маккаби продолжит играть в Лиге Европы.
