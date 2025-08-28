В четверг, 28 августа, Динамо в рамках 4-го раунда квалификации второго по силе еврокубка сыграет с израильским Маккаби. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Маккаби Тель-Авив состоится сегодня, 28 августа. Стартовый свисток на стадионе Мотор Арене в польском Люблине прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Динамо претендует на хавбека из европейского чемпионата – Придется конкурировать с россиянами

Стоит заметить, что первую игру киевляне проиграли израильтянам со счетом 1:3. Где смотреть Маккаби Тель-Авив – Динамо? Игру в прямом эфире будет транслировать телеканал "2+2". Также посмотреть поединок можно на Киевстар ТВ.

Стартовые составы:

Динамо: Нещерет – Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Буяльский, Пихаленок, – Ярмоленко, Герреро, Волошин.

Маккаби Тель-Авив: Мишпати – Эйтор, Камара, Асанте, Ревиво, Джезекель – Перец, Белич, Сисскоко, Мадмон, Давида