Поединок Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив состоится 28 августа на Арене Люблин в Польше, начало в 21:00. Первая игра завершилась поражением киевлян (1:3) с удалением Константина Вивчаренко.

"Ау, Динамо, Кайрат вас переплюнул": звездный телеведущий потроллил киевский клуб "с миллионными ценниками на пузе"

Динамо приобрело права на показ матча, поэтому игру покажут бесплатно в прямом эфире на телеканале 2+2. Также можно посмотреть и на Киевстар ТВ (при наличии подписки). Стоит добавить, что в случае победы в противостоянии киевляне попадут в основной этап Лиги Европы, а вот в случае неудачи будут выступать в основном турнире Лиги конференций.

Напомним, Динамо прошло мальтийский Хамрун Спартанс во втором этапе квалификации Лиги чемпионов, однако в следующем этапе киевлян ждал кипрский Пафос, который и выбил "бело-синих" в Лигу Европы. Интересно, что в Маккаби в этой квалификации были те же соперники: вылет от Пафоса в Лиге чемпионов и победа над Хамруном в Лиге Европы.

Динамо в меньшинстве проиграло Маккаби, пропустив три гола – киевляне близки к вылету в Лигу конференций