Динамо – Львов: онлайн-видеотрансляция матча 31 тура УПЛ

Динамо принимает Львов в поединке 31 тура Премьер-лиги. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Динамо – Львов начался в 17:00. Обе команды уже не имеют турнирной мотивации – киевляне завершат чемпионат на 2-й позиции, а Львов финиширует 6-м.

Динамо – Львов: анонс матча УПЛ

У Александра Хацкевича серьезные кадровые потери – травмированы Соль, Буяльский, Кадар, Пиварич и Вербич. Цыганков, Андриевский и Шабанов не сыграют из-за дисквалификации, а еще несколько молодых игроков отправились на ЧМ-2019 среди команд U-20.

Динамо – Львов: стартовые составы команд

Динамо: Бущан – Кендёра, Бурда, Алибеков, Сидклей – Шепелев, Шапаренко – Смирный, Де Пена, Беседин – Русин

Запасные: Рудько, Сидорчук, Миколенко, Гармаш, Кравченко, Дуэлунд

Львів: Бандура – Адамюк, Парамонов, Борзенко, Насонов – Приймак, Мартан – Шина, Педро, Алваро – Дуарте

Запасные: Сарнавский, Брама, Висенте, Пентелейчук, Химчак, Кадина, Липе

Динамо – Львов: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ