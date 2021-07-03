Киевское Динамо проведет второй спарринг на сборах в Швейцарии. Соперник – местная Лозанна Спорт. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо Киев – Лозанна Спорт стартует в 16:00. Это второй спарринг команды Мирчи Луческу на сборах в Швейцарии. В первом поединке 1 июля "бело-синие" расписали зрелищную ничью с Базелем (4:4).

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Лозанна-Спорт – 7-кратный чемпион Швейцарии, но в последний раз команда добывала титул еще в середине 60-х годов прошлого столетия. Последний трофей – Кубок Швейцарии – завоеван в сезоне 1998/99. В последнем чемпионате Швейцарии Лозанна-Спорт финишировала на 5-м месте турнирной таблицы.

Поединок Динамо – Лозанна Спорт можно смотреть онлайн в Youtube-канале киевлян, а также в этой новости на "Футбол 24".

Стартовый состав Динамо: Бойко – Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей – Андриевский, Гармаш – Леднев, Родригес, Антюх – Супряга.

Динамо Киев – Лозанна Спорт: прямая онлайн-видеотрансляция матча 03 07 2021