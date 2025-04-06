На 44-й минуте, в ходе продолжительной атаки, Буяльский сделал точный навес на Ваната, который сбросил мяч на набегающего Ярмоленко. Тот, используя нерабочую правую ногу, попал в левый угол ворот, не оставив шансов Механиву.

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Прошло несколько минут, и Кабаев завершал контратаку ударом в ближний угол, но мяч после выстрела вингера попал в стойку. Шапаренко, который был на отскоке, не медлил и затолкал мяч в ворота "аистов". Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Динамо со счетом 2:0.

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