Фееричные голы Динамо в видеообзоре матча против Левого Берега – 2:0
Динамо одолело Левый Берег (2:0) в 23-м туре УПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
На 44-й минуте, в ходе продолжительной атаки, Буяльский сделал точный навес на Ваната, который сбросил мяч на набегающего Ярмоленко. Тот, используя нерабочую правую ногу, попал в левый угол ворот, не оставив шансов Механиву.
Динамо било Левый Берег феерическими голами – уникальное празднование Ярмоленко, топ Шапаренко и Ваната, ярость Шовковского
Прошло несколько минут, и Кабаев завершал контратаку ударом в ближний угол, но мяч после выстрела вингера попал в стойку. Шапаренко, который был на отскоке, не медлил и затолкал мяч в ворота "аистов". Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Динамо со счетом 2:0.
"Живут с российских денег": Павлов – о бесстыдстве Инфантино, искусственное решение по Шевченко и проблему Реброва