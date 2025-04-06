Лидер УПЛ, который не проиграл ни разу за 22 тура, принимал борца за выживание. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Левый Берег на "Футбол 24", стартовал в 15:30. В первом круге команда Александра Шовковского победила со счетом 3:0. Александрия отставала только на 1 балл после победы над Кривбассом, поэтому сегодня также не было речи о чем-то другом, чем полноценные 3 очка. Уже на 5 минуте подача углового ЛБ завершилась стремительной контрою после блестящего паса Дубинчака на ход Шапаренко. Николай добежал до линии штрафной и попытался перебросить вратаря – не попал.

Динамо – Левый Берег: онлайн-трансляция матча УПЛ (видео)

Ярмоленко на 15-й подхватил мяч после неудачной попытки вынести, но бахнул очень высоко даже как для регби. Кабаев тоже дважды спокойно входит во владения Механива, а вот с ударами не совсем складывается. Левый Берег стабильно пытается огрызаться и даже может похвастаться несколькими стандартами и возвратами мяча на чужой половине. Однако в целом картина полного доминирования Динамо в контроле. Ударов вроде и хватает, но угроза от них вполне умеренная. Снегом замело, и динамовцы перестали и то создавать.

"Быстрее, быстрее", – даже Шовковский после стартовой голосовой активности уже не кричит о темпе атак. Теперь уже пытается наставник Динамо достучаться до кого-то из центрхавов, когда соперник пытается выйти на чужую половину: "Коля, ближе". И все же без фирменной в последних матчах магии лидеров УПЛ не обошлось.

На 44 минуте Ярмола проснулся и из глубины классно выкрутил на Ваната. Кабаев до сброса Влада не дошел, но хозяева сразу же перехватили все входы и выходы. Шапаренко с левого края разрезал линии на Буяльского, Ванат снова сбросил головой назад. Ярмоленко на этот раз не дал ни шанса и отпраздновал гол в уникальной манере, изображая хромого деда. Передал привет всем любителям заглядывать в паспорт, не иначе.

Еще одна божественная комбинация приводит к взятию ворот на 47 минуте. Михайленко отдал вперед после борьбы на своей половине. Ванат через Ярмоленко запустил Шапаренко вперед, Николай пяткой назад. Форвард снова отдает под удар тезке Кабаеву – стойка, но это все вроде часть плана. Шапаренко уже добегает на добивание, Механов останавливает снаряд за линией ворот, поэтому это слишком поздно.

Шапаренко снова пяточками раздает комбинации, стеночки, разрезные пасы, отбор – Николай полноценно возвращается к лучшему состоянию. Однако здесь помогает вся атакующая линия Динамо. Ваната выводят на роскошную позицию, Владу нынче больше ассистирования получается. Буяльский поменялся позициями с Ярмоленко и готов был замыкать дальнюю стойку – разводит руками, почему же не отдал ему форвард.

Из негатива для Динамо – два привоза Нещерета в игре через пас. Такое вылезает потом боком в еврокубках. Всякие левые берега прощают и даже до удара не доводят, а в условной Лиге Европы сразу гол будет. Ярмоленко, Михавка и Попова брутально рубят по ногам. Денис вступается за напарника по центру обороны, а сам смеется, когда ему достается не менее жестко. Блестящий пас Попова со своей половины на ход Караваеву, у Буяльского удар не получился после прострела. "Тарас, я тебе ачьки куплю", – Шовковский сейчас в ударе. Воспитывают Михавка всем составом за то, что не отдал слева на свободного Шапаренко, а протянул сам. Хорошо, что заработал на себе фол, а мог бы и привезти с оголенной центральной зоной.

Пихаленок и Волошин заменили Шапаренко и Кабаева на 75-й. После отдыха в Кубке Украины эта парочка сразу после перерыва завершила многоходовую комбинацию на 2:0, что было очень важно в такой вязкой игре. Ярмола заметно наслаждается футболом. Удары внешней стороной стопы, пасы за спину. Игра против закрытых аутсайдеров, где не надо много бегать от ворот до ворот, это его. Андрей еще и в подкатах владение сохраняет. Пихаленок и Волошин на свежих ногах обостряют, не хватает лишь завершающего удара. На 83-й Буяьского и Ваната поменяли Рубчинский с Герреро. Панамец получил такую себе мотивационно-отцовскую накачку от Шовковского. Приятный момент.

Валерий Лучкевич дебютировал за Динамо Киев, выйдя на минут 6 вместо Караваева. Ярмоленко впервые в сезоне провел полный матч. Динамо сохраняет 4 очка преимущества над Александрией, хотя вряд ли кто-то сомневался, что так и произойдет. Левый Берег остается за 1 балл над зоной переходных матчей.