Лидер УПЛ, который не проиграл ни разу за 22 тура, принимает борца за выживание. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Левый Берег на "Футбол 24", стартует в 15:30. В первом круге команда Александра Шовковского победила со счетом 3:0. Это была единственная встреча в истории команд. Где смотреть матч Динамо – Левый Берег онлайн? Игру транслирует УПЛ ТВ, а также 2+2 и YouTube-канале FCDK.

Динамо – Левый Берег: анонс и прогноз на матч УПЛ

Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

Левый Берег: Механов – Соколов, Якимов, Семенов, Шаповал – Косовский, Банада – Синица, Приходько, М. Когут – Шастал