Динамо провело невыразительный отрезок между зимней и международной паузой, хотя и выиграло три матча из четырех при отсутствии поражений. Было очень интересно посмотреть, какими киевляне будут после второго возвращения в чемпионат. Оказалось, что “бело-синие” и в дальнейшем будут главными претендентами за золото – основа крайне эффектно раскатала Рух в рамках УПЛ, а резервисты удержали победу над ним же в четвертьфинале Кубка.

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Динамовцы доказали управляемость, умение делать выводы из ошибок и готовность побеждать при любых обстоятельствах. При этом тренерский штаб продолжает прагматично распределять нагрузку – благо, футболисты подтвердили, что для триумфов над серьезными соперниками в Украине им хватает даже тайма. Неудивительно, что в дерби с Левым Берегом букмекеры совсем не верят в андердога.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 21-го туру УПЛ 2024/25 між Динамо і Рухом. Коефіцієнт на перемогу команди підопічних Олександра Шовковського – 1,22. На тріумф команди Віталія Первака фахівці дають 15,00.

Впрочем, недооценка "аистов" может дорого обойтись фавориту. Новичок УПЛ дважды был близок к ничьим с Шахтером – "горняки" забили по одному голу в каждом голе, причем в обоих случаях счет удалось открыть аж после 60-й минуты. Кроме того, с Левым Берегом помучилась и Александрия, которая тоже выиграла минимально.

Проблема "желто-зеленых" кроется даже не в статусе команды, борющейся за выживание (и делает это успешно), а в позиционной атаке Динамо. Поединок против Руха ярко продемонстрировал, как легко "бело-синие" могут крушить низкие блоки, хотя с игрой против высокого прессинга есть определенные трудности. Подопечные Виталия Первака играют именно "автобусом", а вот в атаке полагаются исключительно на контратаки и кроссы.

Впрочем, стоит не забывать о вечных привозах защитников Динамо. Особенно много вопросов возникает к Михавко, хотя второй тайм против Руха в УПЛ тот провел качественно. Да и с обороной при стандартах тренерский штаб киевлян поработал, так что задача для ЛБ усложняется. И все равно – подопечные Александра Шовковского всегда оставляют сопернику шансы для взятия ворот.

Гостям следует только вытерпеть, дождаться и реализовать этот шанс. Если не вытерпят, то игра завершится после первого же гола Динамо. Слишком уж большая разница в ресурсах команд.

Кадровая ситуация

Травмированы: Тымчик – Якимов

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Левый Берег

Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Михайленко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Левый Берег: Механов – Соколов, Семенов, Банада, Шаповал – Дедух, Косовский – Синица, М. Когут, Шастал – Сухоручко

Прогноз "Футбол 24" – победа Динамо, тотал меньше 2,5

В этом матче невозможно прогнозировать что-то, кроме победы Динамо. Осечка "бело-синих" станет суперсенсацией.

Более интересно поставить на результативность – и здесь достаточно вероятным является отсутствие разгрома. Левый Берег силен в защите, а подопечные Александра Шовковского в 2025 году не забивали больше двух за игру. Ставим на ТМ 2,5.

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