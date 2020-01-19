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Динамо – Легия: онлайн-трансляция первого матча киевлян в 2020 году – вице-чемпион мира и 17-летний дебютант в основе

16:00 2719 Читати українською
Динамо – Легия: онлайн-трансляция первого матча киевлян в 2020 году – вице-чемпион мира и 17-летний дебютант в основе
Динамо – Легия: смотреть матч онлайн – трансляция 19 января 2020

Динамо и Легия сыграют первый товарищеский поединок киевлян в новом году. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Динамо Киев
1
1 : 1
1
Легия
16:00 19:01:2020
завершено
 

Лидер чемпионата Польши вышел из отпуска чуть раньше, победив румынский Ботошани со счетом 2:1. Динамо же только начинает свой цикл – на первом этапе сборов команду Михайличенко ждет 6 спаррингов.

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Уже премьерный экзамен выглядит достаточно интересным – ранее в киевский клуб сватали защитника Легии Вьетеску, да и соперник сам по себе непростой. Первый товарищеский матч Динамо в 2020 году стартует в 16:00 по киевскому времени.

Динамо – Легия: смотрите матч онлайн – трансляция 19 января 2020

Динамо – Легия: смотреть матч онлайн – трансляция 19 января 2020

Отмечаем, что в стартовом составе киевлян Алексей Михайличенко выпускает 17-летнего дебютанта, центрбека Илью Забарного, который пришел с U-19, а также вице-чемпиона мира 2018 Йосип Пиварича - хорват последний раз играл официальный матч еще 14 месяцев назад. Также в основе выходят 19-летний вингер Цитаишвили (на месте Цыганкова) и нападающий Фран Соль, который проигрывал конкуренцию Беседину в текущем сезоне.

Состав Динамо: Бойко – Кендзера, Забарный, Шабанов, Пиварич – Сидорчук – Цитаишвили, Шепелев, Шапаренко, Вербич – Соль

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