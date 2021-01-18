Спарринг №5 в истории варшавского и киевского клубов. Поединок стартует в 15:00. Смотреть онлайн матч Динамо – Легия можно в этой новости на "Футбол 24" (игру транслирует официальный ютуб лидера УПЛ), а также на канале "Спорт 1". Киевляне еще никогда не побеждали польских "армейцев": по 2 поражения и ничьи в предыдущих товарищеских встречах. Следующий матч команда Луческу должна провести 21 января против Шахтера Григорчука, однако он оказался под угрозой срыва. Сегодняшний соперник уже провел один спарринг на сборах в ОАЭ, разбив Ливу, команду тамошнего 2 дивизиона, со счетом 8:0.

Луческу в Динамо надовго: з яким багажем кияни вилетіли на перші зимові збори

Динамо – Легия: смотреть матч онлайн – трансляция 18 01 2021

Динамо: Бойко – Кендзера, Забарный, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Гармаш – Цыганков, Буяльский, Вербич – Беседин

Легия: Боруц – Вшолек, Левчук, Вьетеска, Младенович – Гвилия, Андре Мартинш, Капустка – Скибицки, Лукиньяс, Пекхарт

Отмечаем большое возвращение форварда киевлян. Артем Беседин из-за дисквалификации не играл с декабря 2019 года. Интересно, что на большинстве позиций в старте выходят основные исполнители при Луческу, но есть некоторые интересные моменты с игроками, которые получали мало игровой практики: Бойко в воротах, Шабанов в центре защиты, Гармаш в середине поля. У Легии с первых минут сыграет экс-игрок молодежной сборной Украины Валериане Гвилия.