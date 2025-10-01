Предыдущий сезон еврокубков оказался для Динамо провальным. Киевляне одержали всего одну победу в Лиге Европы, проиграв шесть матчей подряд при одной победе и ничьей. Команда заняла 34-ю позицию из 36-ти – впрочем, тогда в клубе сделали ставку на чемпионат. Ставка сыграла, однако прорваться в ЛЧ или хотя бы ЛЕ не получилось. Теперь подопечные Александра Шовковского будут выступать в Лиге конференций.

Динамо – Кристал Пэлас: УЕФА назначил судей на первый матч киевлян в Лиге конференций

Київське Динамо починає нову еру разом із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам. "Бело-синие" способны провести гораздо более успешную кампанию в этом евротурнире. Соперники значительно слабее, чем в Лиге Европы, а для выхода в плей-офф надо попасть хотя бы в топ-24. В Лиге конференций точно наберется 12 команд, которые не являются конкурентами для Динамо. Кроме того, тренерский штаб имеет причины отказаться от ротации состава, выпуская основу – чемпионство уже выиграли, а после Пафоса и Маккаби необходимо доказать, что позор в квалификации еврокубков был случайностью.

Правда, конкретно сейчас придется сыграть с третьей командой АПЛ. Между тем, ситуация в УПЛ развивается таким образом, что международным престижем снова могут пренебречь. Динамо трижды подряд сыграло вничью, пропустив в каждом из поединков не менее двух голов – и это при том, что киевляне вели в счете. Перестрелку 3:3 с Карпатами еще можно понять, однако 2:2 с Оболонью и Александрией шокировали болельщиков.

На фоне этих неудач забылось, что Динамо стартовало в чемпионате с четырех побед подряд, три из которых оказались разгромными. Причем Полесью забили четыре гола – больше, чем Фиорентина, которой было крайне тяжело против житомирян. То есть, потенциал в игре "бело-синих" все еще приличный. Даже в трех последних турах команда демонстрировала прекрасную игру, ничего не позволяя сопернику, однако так было только на отдельных отрезках.

Комплекс проблем Динамо, который помешал набрать максимум очков, имеет систематический характер. К грубым индивидуальным ошибкам защитников уже как-то привыкли, но масштаб только растет. Чтобы забить в ворота "бело-синих", необходимо наиграть всего на 0,6 xG – то есть команда пропускает после 2-3 хороших ударов. И это в рамках УПЛ, где нет Матета или Нкетии.

Кристал Пэлас очень хорошо использует слабость защитников. Показательной стала победа над Ливерпулем в предыдущем туре – Оливер Гласнер приказал давить на Конате как слабого в паре центрбеков. В зону француза запускали длинные передачи, его выдергивали с линии, а он проигрывал единоборства, подбора и позиции. Как следствие, значительная доля моментов (а их было очень много) и один из голов прошли из-под Ибраима. Сегодня же противодействовать придется не Конате с Ван Дейком, а Биловару с Михавком.

Матч Динамо та Крістал Пелас відбудеться вже в четвер. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу суперникам киян з коефіцієнтом 1,6. Нічию оцінюють в 4,12. Перемога Динамо є найменш імовірним варіантом – 5,22. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET – титульним партнером "біло-синіх"!

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET․UA станом на 12:30 1 жовтня 2025 року та можуть змінюватися.

Также беспокоит выживание под прессингом. Пафос и Маккаби продемонстрировали неготовность киевлян работать под высоким давлением – количество потерь мяча возле собственной штрафной становится космическим. И тут вопрос не только к обороне, но и к общей идее игры.

Этот факт изрядно пугает в контексте противостояния с представителем АПЛ, однако конкретно Кристал Пэлас не так уж и страшен в работе без мяча на чужой трети. "Орлы" имеют самую низкую интенсивность прессинга в Англии, а в шести турах текущего чемпионата лондонцы провели всего 9 высоких отборов. Пугает только, что и Маккаби нельзя было назвать командой с выдающимся прессингом – однако израильтяне увидели слабость в футболе Динамо и нажали именно на нее.

Наиболее значимой уязвимостью подопечных Александра Шовковского стала физическая готовность. Невероятно, но в УПЛ есть только две команды с худшей интенсивностью игры без мяча (Александрия и Верес). Динамо просто выключается – и за такой футбол наказывают даже команды с 12-х позиций УПЛ. Вряд ли кто-то не понимает, что с такой работоспособностью в матче с Кристал Пэлас делать нечего.

Прессинг для Оливера Гласнера не является важным, а вот средний блок в схеме 5-4-1 способен сломать любого гранда. Что и говорить, когда Кристал Пэлас уже дважды за сезон победил Ливерпуль, а кроме этого лондонцы громили Астон Виллу и сдержали Челси. Дисциплина, компактность и огромный объем черновой работы внутри этого построения сделал Кристал Пэлас обладателем Кубка Англии и поднял клуб на третье место в АПЛ.

Крістал Пелас: як середняк АПЛ перетворився на непереможну грозу грандів з амбіціями в Європі

Сейчас "орлы" имеют всего три пропущенных гола в чемпионате. По ожидаемым показателям их должно было быть 7-8, однако данные цифры все равно соответствуют уровню борьбы за топ-5 в АПЛ. По количеству успешных отбитий команда идет в топ-3 АПЛ – как и по числу выбитых передач соперника в штрафную.

Правая ось – количество пропущенных голов за 90 минут. Верхняя ось – количество допущенных ударов на собственные ворота за 90 минут. Кристал Пэлас защищается в АПЛ даже лучше Арсенала // нажмите, чтобы увеличить

Проблемы "орлов" прослеживаются только в ситуациях 1-в-1, где удается выиграть только половину эпизодов. Вингерам Динамо следует помнить об этом факте. Чтобы зацепиться за очки с Кристал Пэлас, придется выходить за пределы шаблонов.

К счастью, в атакующем плане у киевлян можно найти позитив. Несмотря на все проблемы, "бело-синие" регулярно забивают два и больше мячей – неплохо, как для ультразакрытого чемпионата с двухэтажными "автобусами". Тем более, что реальные голы хорошо коррелируются со статистикой. Динамо набило аж 15,35 ожидаемого гола за семь туров УПЛ.

Правда, подопечные Александра Шовковского лучше всего чувствуют себя при игре на пространстве. Подавляющее количество моментов было создано на контратаках – Рух не мог удержать компактность и плохо защищал глубину, Эпицентр сам подставился со своими попытками прессинга, а Полесье поплатилось за попытку доминировать на чужой трети. Александрия и Оболонь тоже не могут похвастаться достаточным уровнем защитников, чтобы надежно закрыться.

А вот против среднего блока с высокой интенсивностью единоборств возникали огромные проблемы. В частности, Верес полностью перекрыл киевлянам центральные вертикали – а Кристал Пэлас сделает это в несколько раз лучше. Англичанам хватит сил на весь матч, а не на один тайм. Впрочем, уровень футболистов позволял Динамо забивать и в таких условиях.

А вот на фоне соперников из других стран не работали и фирменные атаки глубины. Матчи против Пафоса и Маккаби шокировали в этом аспекте – нападающего (тогда это был Ванат) выключили слишком легко. Хотя в том же поединке с киприотами в Люблине возникали хорошие предпосылки для традиционных прорывов за спину. Просто их либо не замечали, либо не хватало динамики.

И все же – Динамо способно нормально работать с мячом. Есть и большой опыт международных матчей (Кристал Пэлас не может этим похвастаться), и наигранные комбинации (особенно во фланговых треугольниках), и понятные идеи. Дальше все будет зависеть от исполнительского мастерства и концентрации.

Еще одним позитивом для украинского чемпиона является статус турнира. Если ситуация позволяет, то английские клубы даже Лигу чемпионов игнорируют – АПЛ всегда в приоритете. Про Лигу конференций нечего и говорить. Кристал Пэлас способен дойти до четвертьфинала с молодежным составом, поэтому зачем давать лишние нагрузки Матета, Сарру, Геи, Митчеллу или Камади? Они только-только отмучились с Ливерпулем, а впереди сложный выезд на игру с Эвертоном.

Вопрос только в том, выставит ли основу Александр Шовковский? Ситуация в чемпионате тоже непростая. Шахтер уже оторвался на два очка, а на выходных придется сыграть против Металлиста 1925. Харьковчане недавно расписали ничью с "горняками", поэтому Динамо нужны свежие и голодные лидеры.

Возможно, именно поэтому наставник киевлян после ничьей с Карпатами признался, что до сих пор не разбирал Кристал Пэлас? Просто анализ и особый режим подготовки должен был бы быть готов еще до матча во Львове. Здесь или аналитики не успевают, или же это сознательный выбор тренерского штаба. Забрать свои очки в Лиге конференций "бело-синие" еще успеют, а вот новая осечка в УПЛ может стать фатальной – если не для чемпионских амбиций, то конкретно для Александра Шовковского.

Сегодня и узнаем, что для нынешнего Динамо важнее и способен ли этот коллектив удивить в положительном смысле? Хотя бы раз. Болельщики заждались приятных новостей, да и футболистам явно не в кайф постоянно терпеть неудачи. Хочется увидеть киевлян злыми и готовыми к битве – и неважно, какой состав выйдет на Пэлас.

Кадровая ситуация

Травмированы: Попов, Михайленко, Кабаев – Дукуре

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Кристал Пэлас

Динамо: Нещерет – Тымчик, Биловар, Михавко, Дубинчак – Бражко – Волошин, Пихаленок, Шапаренко, Шола – Герреро

Кристал Пэлас: Хендерсон – Ричардс, Канво, Геи – Муньйос, Хьюз, Лерма, Соса – Нкетия, Дивенни – Уче

Прогноз "Футбол 24" – оба забьют

Конечно, прогноз на победу будет оторванным от реальности. Это возможно, но только как сенсация. Более вероятным является поражение Динамо – по правде говоря, на него указывает все. Трудно поверить, что "бело-синие" в нынешнем состоянии способны быть конкурентными на уровне еврокубков. Особенно против Кристал Пэлас. Для начала надо научиться дожимать Оболонь.

Но все плохие серии когда-то завершаются, а Динамо при всех своих ограничениях имеет определенный потенциал. Далеко не самый плохой на фоне других участников турнира. Подопечные Александра Шовковского все еще способны опасно контратаковать. Да, они очень слабы в защите, зато Михавко раздает огромное количество топовых передач – Тарас был причастен к половине голов в чемпионате и имеет хорошую прессу в Европе.

Интересных футболистов здесь хватает, а Кристал Пэлас вряд ли бросит в бой всю гвардию. Этот факт позволяет надеяться на ничью, но и в нее верится слабо. Зато "оба забьют" вполне может "зайти" – этот прогноз действительно кажется реалистичным. Для нынешнего Динамо и такой расклад был бы неплохим.

Фото: Yurii Yuriev/Global Images Ukraine via Getty Images; Mykola Tys/Global Images Ukraine via Getty Images; скриншоты с "УПЛ ТВ" и "2+2"; графика "Футбол 24".

"На прошлой неделе домой попал, 4 дня играл в Counter-Strike": Динамо "сгорело" NAVI – не хватило Забарного и Миколенко