В середине первого тайма Михавко столкнулся с соперником и упал на газон. Защитник вернулся к игре, но вскоре ушел с поля для оказания медицинской помощи и был заменен. За это время Кристал Пэлас забил гол. Пино подал мяч в направлении Муньоса и тот головой отправил мяч в ворота.

Динамо в большинстве проиграло Кристал Пэлас в стартовом матче Лиги конференций – травма Михавка стала роковой

Позже Нещерет спас Динамо после удара Сосы, а Матета не реализовал выход один на один. Уже после перерыва Нкетиа забил второй мяч своей команды после паса Пино. На 76-й минуте Соса получил вторую желтую карточку, но на итог матча это не повлияло.

