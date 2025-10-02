Падение Михавка и удаление Сосы в видеообзоре матча Динамо – Кристал Пэлас – 0:2
Кристал Пэлас одолел Динамо (2:0) в матче первого тура основного этапа Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
В середине первого тайма Михавко столкнулся с соперником и упал на газон. Защитник вернулся к игре, но вскоре ушел с поля для оказания медицинской помощи и был заменен. За это время Кристал Пэлас забил гол. Пино подал мяч в направлении Муньоса и тот головой отправил мяч в ворота.
Динамо в большинстве проиграло Кристал Пэлас в стартовом матче Лиги конференций – травма Михавка стала роковой
Позже Нещерет спас Динамо после удара Сосы, а Матета не реализовал выход один на один. Уже после перерыва Нкетиа забил второй мяч своей команды после паса Пино. На 76-й минуте Соса получил вторую желтую карточку, но на итог матча это не повлияло.
Шовковского надо уволить из Динамо или нет: уйти нельзя остаться