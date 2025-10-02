В четверг, 2 июня, Динамо в рамках 1-го тура основного раунда Лиги конференций будет принимать английский Кристал Пэлас. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Кристал Пэлас состоится сегодня, 2 октября. Стартовый свисток на стадионе Арена Люблин (Польша) прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Динамо – Кристал Пэлас: пресс-конференция Шовковского – о кадровых потерях, факторе Карпат и шансах с англичанами

Где смотреть Динамо – Кристал Пэлас? Игру в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Напомним, Динамо вылетело в Лигу конференций из квалификации Лиги Европы, по итогам двух матчей уступив израильскому Маккаби Тель-Авив. При этом динамовцы начинали свой еврокубковый путь в отборе Лиги чемпионов, где проиграли кипрскому Пафосу. В свою очередь, Кристал Пэлас в плей-офф квалификации Лиги конференций прошел норвежский Фредрикстад.

Интересно, что англичане должны были выступить в Лиге Европы, но решением УЕФА их понизили до третьего по силе евротурнира из-за акционера клуба Джона Текстора, который также владеет контрольным пакетом акций Лиона, что запрещено (французы при этом остались в Лиге Европы).

Стартовые составы:

Динамо: Нещерет – Тымчик, Михавко, Биловар, Дубинчак, Тиаре – Яцык, Бражко, Шапаренко – Ярмоленко, Герреро

Запасные: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Пихаленок, Волошин, Буртник, Рубчинский, Шола, Караваев, Буяльский, Захарченко, Бленуце

Кристал Пэлас: Хендерсон – Ричадс, Лакруа, Гехи – Уортон, Хьюз, Муньос, Соса – Камада, Матета, Пино

Запасные: Мэтьюз, Бенитес, Митчелл, Сарр, Лерма, Нкетиа, Уче, Клайн, Эсе, Канво, Девенни, Кардинес

Динамо – Кристал Пэлас: анонс матча Лиги конференций