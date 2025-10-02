Лига конференций, 1-й тур

Динамо Киев (Украина) – Кристал Пэлас (Англия) – 0:2

Голы: Муньос, 31, Нкетиа, 58

Удаление: Соса, 76 (Кристал Пэлас, вторая желтая карточка)

Динамо и Кристал Пэлас встречались в своей истории впервые. Интересно, что англичане должны были выступить в Лиге Европы, но решением УЕФА их понизили до третьего по силе евротурнира из-за акционера клуба Джона Текстора, который также владеет контрольным пакетом акций Лиона, что запрещено (французы при этом остались в Лиге Европы).

Первый опасный момент в матче создали гости. На 5-й минуте Муньос простреливал в штрафную с левого фланга, но защитникам киевлян удалось выбить мяч на угловой. Динамо сразу же огрызнулось попыткой убежать в контратаку после ошибки Пино в центре поля, однако Герреро не сумел как следует укротить мяч и эпизод был заигран. Приятно поражала атмосфера на стадионе – английские болельщики с первых минут затянули песни в поддержку своей команды.

Впоследствии Кристал Пэлас нарушил правила против Ярмоленко метров за 30 до ворот. Бражко решился на удар, но умудрился попасть в одиноко стоящего соперника. Впоследствии Гехи выполнил острую подачу в центр штрафной – повезло, что Матета не попал по мячу.

На 15-й минуте динамовцам удался серьезный выпад к воротам соперника, но после прохода по левому флангу гости сумели заблокировать прострел в штрафную площадку.

В середине тайма Михавко в борьбе за мяч в собственной штрафной столкнулся головами с соперником и упал на газон. Медикам удалось поднять на ноги украинца, но тот еще долго приходил в себя от опасного столкновения и, конце концов, вынужден был покинуть поле. Находясь вдесятером Динамо пропустило: на 31-й минуте Дубинчак позволил мячу залететь себе за спину на левом фланге, Пино вырезал диагональ на Муньоса и тот головой отправил сферу в противоположный угол ворот "бело-синих".

Динамо после пропущенного гола активизировалось, но создать что-то опасное не удавалось. В конце первой сорокапятиминутки Пино получил диагональ с правого фланга и головой сбросил мяч в центр, но там никого из англичан не оказалось.

За минуту до завершения первого тайма Пэлас едва не удвоили свой перевес: Соса буквально расстреливал ворота Динамо, но Нещерет снова спас киевлян. Уже в добавленное время Матета убежал от украинских защитников, вышел один на один и... пробил над воротами. Через мгновение Камада эффектно обыграл Тиаре и Биловара, но удар получился слишком слабым.

После отдыха Муньос отдавал пас в штрафную с правого фланга, Пино в одно касание пробивал в сетку, но Нещерет забрал. А затем был второй гол гостей! Пино оставил в дураках Бражка на левом фланге и выкатил на ближний угол Нкетии, который в касание переправил сферу в сетку.

На 65-й минуте Нкетиа стрелял с линии штрафной в дальний угол – Нещерет перевел мяч на угловой. Шовковский решил освежить игру, убрав Яцыка и Ярмоленко (последний покидал поле не в лучшем настроении).

В середине второго тайма Соса влетел шипами в ногу Тымчику и, заработав вторую желтую карточку, оставил англичан в меньшинстве. На 89-й минуте Динамо наконец нанесло ПЕРВЫЙ удар в створ ворот Пэлас – в руки голкиперу. Англичане уже в добавленное время могли добивать киевлян, но снова спас Нещерет. Первое поражение Динамо в дебютной Лиге конференций.

