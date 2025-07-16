Динамо в рамках контрольного матча на сборах сыграло вничью с румынским Корвинулом (0:0). Видео ключевых моментов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Несмотря на отсутствие забитых мячей, поединок получился эмоциональным и боевым.

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Во втором тайме обострение на поле лишь возрастало. На 80-й минуте киевляне остались в меньшинстве после жесткого фола от Александра Тымчика. Правый защитник грубо сыграл против соперника в центре поля, чем спровоцировал стычку между игроками обеих команд. Арбитр без колебаний показал красную карточку.

Также во время матча произошел тревожный эпизод – Анхель Торрес получил повреждение, что и не мог самостоятельно подняться на ноги, поэтому был вынужден покинуть поле досрочно.

Несмотря на напряженную концовку, ни одна из команд так и не смогла открыть счет. Финальный свисток зафиксировал ничью 0:0.

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