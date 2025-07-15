Динамо в рамках контрольного матча на сборах сыграло вничью с румынским Корвинулом (0:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

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Динамо – Корвинул – 0:0

Удаление: Тымчик (80)

Шовковский снова проверил бэкап лидеров

В стартовом составе Динамо появились Торрес, Яцык и Захарченко. Первый является гипотетической заменой Ярмоленко, второй должен создать конкуренцию на позиции "восьмерки", а третий вышел вместо Михавка. Также стоит отметить продолжение использования Бражко в роли опорника, хотя на Вест Бромвич выпускали Михайленко.

Супряга в четвертом матче подряд попал в основу, поэтому можно констатировать наличие серьезных планов по Владиславу. На этот раз он сыграл форварда (как и с Вест Бромом). Эксперимент с Буяльским в глубине развития не получил – против Корвинула он работал в привычной роли центрхава 8/10.

Киевляне моделировали игру против низов УПЛ. Захарченко понравился, за Яциком хочется наблюдать, а Торрес растворился

Представитель второй румынской лиги не стал высоко прессинговать Динамо, встречая "бело-синих" аж за центральным кругом. Чаще – сразу на собственной трети. Наши центрбеки получили свободу действий на мяче. Особенно интересно было наблюдать за Захарченко, ведь в структуре Динамо именно левый ЦЗ отвечает за продвижение передачами.

Владислав не демонстрировал такого же уровня пассинга, который имеет Михавко, но и открытий между линиями и за спинами защитников практически не возникало. В основном Захарченко пасовал в ширину на левый фланг, где ротировались Вивчаренко, Волошин и Яцык – почти вся игра Динамо шла именно через этот край поля. Юный центрбек отдавал своевременные пасы и принимал неплохие позиционные решения в защите, хотя особого давления на его зону не оказывали.

Из позитива в игре Динамо можно отметить попытку повысить вариативность атак. Без Ярмоленко, Шапаренко и Ваната футболистам приходилось залетать комбинации на флангах и пробовать выходить из своей позиции. Супряга снова продемонстрировал умение открываться.

Яцык выглядел суетливо, но в целом из игры не выпадал. Торрес же совсем растворился. У него заметен неплохой контроль мяча, он способен атаковать глубину часто ведет единоборства, однако ничего опасного в системном плане Анхель не продемонстрировал. Сыгранности хавбеку не хватает. К сожалению, на 63-й минуте Торрес получил повреждение, поэтому вместо него вышел Брагару.

Моделирование матча против низов УПЛ не впечатлило

В целом же футбол Динамо не впечатлял. За первые 75 минуте Динамо создало только два момента с игры. Большая часть времени прошла в попытках растянуть нижний блок усилиями Волошина и Вивчаренко, однако дальше ничего не клеилось. Это – тревожный сигнал перед стартом УПЛ, однако не стоит забывать об уровне состава.

Открыть счет динамовцы могли на 20-й минуте, когда Супряга и Яцык запрессинговали защитников Корвинула перед штрафной (попытки накрывать высоко после потерь – еще одна добродетель киевлян в спарринге). После отбора Владислав обыгрался в стеночку с Александром и прострелил на линию штрафной, откуда пробивал Торрес. Румын спасла перекладина!

Во втором тайме вспоминается классный прорыв Волошина. Все началось с выноса Захарченко, который в центре поля подобрал Яцык. Александр сбросил мяч Бражку, а тот выдал шикарную передачу на ход Волошину – тот влетел на левый край штрафной и пробил в голкипера. На пространстве Назар попадает в свою стихию.

Кроме этого, в актив Динамо можно занести угловой, который замыкал Попов, и несколько заблокированных прострелов с левого фланга. Интересно, что и после выхода Брагара правый фланг не работал. Герреро, который на 60-й минуте заменил Супрягу, тоже ничем интересным не запомнился, но игра изменилась – панамец чаще старался открываться в опорной зоне, тогда как Буяльский пробовал забегать за спины.

Румыны при этом не отставали за несколько острых моментов. Открыть счет они могли уже на 8-й минуте в результате лонгбола по левому флангу. Соперник продавил Тымчика и пробил с острого угла – Динамо спасла стойка! На 38-й же Яцык обрезался при передаче назад, позволив сопернику выйти на ударную позицию в штрафной площади. Киевлян выручил Моргун.

Несколько неплохих ударов Корвинул провел и после перерыва, хотя в целом – ничего системного. И это не очень хорошо. Спарринг против румын показал, что прибить условную Кудривку резервным составом "бело-синим" будет непросто, а андердог будет иметь шансы на их половине поля.

На 80-й минуте Динамо еще и меньшинстве осталось из-за грубого фола Тымчика за центральным кругом. Фулбек травмировал своего оппонента, после чего началась драка. К счастью, в меньшинстве Динамо ничего не привезло. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.