Динамо проведет спарринг против румынского Корвинула. Стартовый состав киевлян и бесплатная трансляция доступны в этой новости на "Футбол 24".

Начало матча Динамо – Корвинул запланировано на 18:00 по киевскому времени. Бесплатная трансляция будет доступна на Youtube-канале "бело-синих", смотреть можно прямо в этой новости.

Динамо окончательно отказалось от трансфера колумбийского великана – Суркис был готов давать "почти рекордные деньги"

Динамо проведет свой пятый спарринг на летних сборах в Австрии. До этого киевляне обменялись победами с Кишвардой, потерпели поражение от Митьюлланда и расписали ничью с Вест Бромвичем.

Команда Александра Шовковского начнет сезон 22 или 23 июля. Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов Динамо сыграет с победителем противостояния между Жальгирисом и Хамруном.

Стартовый состав Динамо на матч против Корвинула: Моргун, Вивчаренко, Супряга, Попов, Бражко, Волошин, Торрес, Тымчик, Яцык, Буяльский (к.), Захарченко.

"В Динамо сказали, что я "как все": Хомченовский о вызове в сборную Украины, сиесте в Сегунде и медалях с Кривбассом