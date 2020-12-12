Киевское Динамо принимает Колос в матче 13-го тура УПЛ. Склады и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Колос, стартует в 17:00. Команда Луческу попытается сохранить лидерство перед зимними каникулами. Киевляне опережают своего ближайшего преследователя – Шахтер – на три очка. Колос находится на 9 месте, однако от зоны ЛЕ подопечных Костишина отделяют все те же три пункта. Перед заключительным матчем в 2020 году Динамо переиграло венгерский Ференцварош, гарантировав себе еврокубковую весну.

Динамо – Колос: анонс матча УПЛ

Составы команд:

Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Попов, Кендзера, Шепелев, Андриевский, Шапаренко, Родригеш, Цыганков, Супряга.

Колос: Волынец, Ром, Петров, Максименко, Черноморец, Милько, Ореховский, Костышин, Антюх, Ильин, Селезнев

Динамо – Колос: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ