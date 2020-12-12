Динамо – Колос: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ
Киевское Динамо принимает Колос в матче 13-го тура УПЛ. Склады и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Колос, стартует в 17:00. Команда Луческу попытается сохранить лидерство перед зимними каникулами. Киевляне опережают своего ближайшего преследователя – Шахтер – на три очка. Колос находится на 9 месте, однако от зоны ЛЕ подопечных Костишина отделяют все те же три пункта. Перед заключительным матчем в 2020 году Динамо переиграло венгерский Ференцварош, гарантировав себе еврокубковую весну.
Динамо – Колос: анонс матча УПЛ
Составы команд:
Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Попов, Кендзера, Шепелев, Андриевский, Шапаренко, Родригеш, Цыганков, Супряга.
Колос: Волынец, Ром, Петров, Максименко, Черноморец, Милько, Ореховский, Костышин, Антюх, Ильин, Селезнев
Динамо – Колос: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ
Стартовий склад «Динамо» на матч 13-го туру Favbet Ліги проти «Колоса».#FCDKLive #ДинамоКолос pic.twitter.com/NIgYLMmVEG— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) December 12, 2020