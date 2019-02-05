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Динамо – Эстерсунд: прямая трансляция контрольного матча

09:25 182 Читати українською
Динамо – Эстерсунд: прямая трансляция контрольного матча
Динамо – Эстерсунд: прямая трансляция контрольного матча

Сегодня, 5 февраля, Динамо сыграет второй контрольный поединок на втором сборе в Испании. Смотрите прямую трансляцию матча Динамо – Эстерсунд на сайте "Футбол 24".

Динамо на втором учебно-тренировочном сборе проведет контрольный поединок против шведского Эстерсунда. Прямая видеотрансляция поединка будет доступна на сайте "Футбол 24", а также в Youtube-канале киевского клуба.

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Матч Динамо – Эстерсунд начнется в 13:00. Напомним, в предыдущем матче подопечные Александра Хацкевича разгромили ЦСКА со счетом 3:0.

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Динамо Киев - Эстерсунд: Вторник 05 февраля 2019

Динамо Киев
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