Динамо уже знает, кто будет потенциально последним препятствием на пути к основному этапу Лиги чемпионов 2025/26.

Сначала Динамо нужно пройти кипрский Пафос в третьем раунде квалификации ЛЧ. Матчи состоятся 5 и 12 августа.

Результаты жеребьевки плей-офф ЛЧ – Динамо получило соперника, с которым может сыграть, не самый плохой вариант

Если киевляне добьются успеха, то до основного этапа ЛЧ останется один шаг. По итогам нынешней жеребьевки потенциальным соперником Динамо в плей-офф раунде квалификации станет победитель пары Лех Познань (Польша) – Црвена Звезда (Сербия). Матчи этой стадии запланированы на 19/20 и 26/27 августа.

Напомним, Динамо уже успело преодолеть один раунд квалификации ЛЧ 2025/26. Подопечные Александра Шовковского легко разобрались с мальтийским Хамрун Спартанс (дважды по 3:0).

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