Команда Луческу имеет все шансы стать чемпионом Украины за 3 тура до финиша. Для этого нужно просто одолеть соперника, который на выезде набрал всего 6 очков в УПЛ, обыграв только Минай. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ингулец на "Футбол 24", стартует в 17:00. Киевляне подходили к игре в хорошем настроении. Победная серия в Премьер-лиге насчитывала 7 туров. Благодаря же разгрому на поле Агробизнеса Динамо вышло в финал Кубка Украины, так что может оформить золотой дубль, а с учетом Суперкубка – и требл. Ингулец успешно ведет борьбу за выживание. Команда Лавриненко на 3 очка оторвалась от зоны вылета, но за последние 3 поединка набрала лишь 1 балл.

Динамо – Ингулец: анонс матча УПЛ

По сравнению с предыдущим поединком в рамках чемпионата Луческу сделал 3 изменения. Сидорчук и Шапаренко заменили в центре поля связку Шепелев/Андриевский. Цыганков вернулся в основу, потеснив Караваева в запас. В то же время, если вспомнить стартовый состав на полуфинал Кубка Украины против Агробизнеса, в основе киевлян сразу 5 новых лиц (Де Пена, Бущан, Забарный, Буяльский и Кендзера).

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Беседин

Ингулец: Крынский – Асмелаш, Бен Салем, Семенко, Синегуб – Коробенко, Бартулович (к) – Васин, Козак, Янаков – Шевцов