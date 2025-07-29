Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0 – видео голов и обзор ответного матча квалификации Лиги чемпионов
23:40 - Читати українською
Динамо разбило Хамрун Спартанс (3:0) в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Динамо подошло ко второй встрече с Хамрун Спартанс с хорошим преимуществом. В первом матче киевляне победили 3:0 и во втором повторили результат.
Динамо вышло в следующий раунд квалификации ЛЧ, во второй раз разгромив Хамрун Спартанс
Первый гол оформил Ванат. Владислав классно перехватил мяч у защитника, когда тот отдал пас на голкипера. Второй мяч Динамо забил Бражко после прострела Шапаренко. Точку в матче поставил Михавко классно пробив в пределах штрафной площади.
Динамо в следующем раунде сыграет с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив.
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