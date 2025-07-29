Шовковский провел ротацию

Чемпионат Украины стартует уже через несколько дней, а результат первого матча с Хамруном уже решил судьбу противостояния. Киевляне выиграли со счетом 3:0, поэтому масштабные перестановки в составе были ожидаемы. Александр Шовковский совсем не удивил своим выбором.

Тренерский штаб освежил позиции фулбеков, а Волошина отправил на правый фланг – пока Назар остается единственной альтернативой Ярмоленко (Торрес травмирован). К тому же, он заслужил сыграть в основе после 1+1 на Мальте. Бражко прогнозируемо заменил Михайленко, а Шапаренко вернулся в основу. Николай расположился в паре с Пихаленком, которому первый матч не дался.

Появление Биловара вместо Попова могло бы удивить, однако на сборах он часто выходил вместо Дениса. Статус Кристиана явно поднялся до бэкапа ведущего центрбека.

Динамо сделало выводы и спокойно разобралось с аутсайдером

Хамрун Спартанс несколько удивил, отказавшись от своей единственной рабочей тактики. Островитяне неплохо прессинговали "бело-синих" – игра под давлением оставалась проблемой динамовцев даже на сборах – впрочем, в ответном матче мальтийцы не оказывали агрессии. Они оставили свободу для защитников и Нещерета, позволив разбрасывать мяч в любых направлениях.

Подопечные Александра Шовковского, в свою очередь, перестали заниматься стерильными перекатами с попытками растягивать оборону. Соперник ужасной контролирует пространство за спинами – его и использовали. Этого не хватало в первой встрече, однако в Люблине киевляне начали терроризировать Хамрун диагоналями и забросами.

Такой футбол принес супермомент уже на 11-й минуте, когда Нещерет запустил длинную передачу на Шапаренко. Николай выполнил проникающий пас Ванату под выход один на один. Владислав не смог переиграть Бонелло, а добивание Кабаева и Шапаренко блокировали. Еще через минуту "бело-синие" забили гол.

Его провел Биловар, замкнув подачу с углового. К сожалению, счет не изменился, ведь арбитр заметил на видеоповторе игру рукой. Счастье гостей длилось недолго – на 28-й минуте Динамо таки вырвалось вперед, а помогли в этом сами мальтийцы.

Фулбек Полито получил пас от голкипера и попал под прессинг Ваната на линии штрафной. Нападающий киевлян отобрал мяч, обошел Бонелло и забил в пустые. 1:0!

На 35-й же минуте Динамо забило во второй раз. Шапаренко на левом краю штрафной получил передачу от Волошина и прострелил Бражку под удар в пустые ворота. Владимир не промахнулся. 2:0!

После этого "бело-синие" провели еще несколько острых моментов из пределов штрафной. Бонелло спас при ударах Ваната и Караваева с близкой дистанции, хотя Александра можно и покритиковать – он проигнорировал Шапаренко, не отдав пас под удар в пустые.

В общем, количество моментов до перерыва было таким высоким, что писать о каждом в текстовом отчете нет смысла – лучше посмотреть повтор. Во втором тайме остроты стало меньше. Лучший шанс "бело-синие" имели на 71-й минуте, когда Ванат получил диагональ и вышел один на один, однако Бонелло перевел его выстрел в стойку.

Динамо играло в эконом-режиме, но таки забило в третий раз. Героем можно назвать Супрягу. Свежий нападающий зацепился за подачу Шапаренко с углового и сбросил ее партнеру, а дальше произошел перевод на Михавко. 3:0! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

С кем Динамо играет дальше

Подопечные Александра Шовковского прорвались в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов. Там киевлян ждет победитель пары Пафос (Кипр) – Маккаби (Тель-Авив). Этот матч проведут в среду 30 июля.