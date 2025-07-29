Динамо и Хамрун Спартанс сыграют ответный матч в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26. Стартовые составы команд и ссылка на бесплатную онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч Динамо – Хамрун Спартанс состоится сегодня, 29 июля. Стартовый свисток на стадионе в польском Люблине должен прозвучать в 21:00 по киевскому времени.

Динамо – Хамрун Спартанс: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Где смотреть Динамо – Хамрун? Болельщики смогут бесплатно посмотреть сегодняшний матч на платформе Киевстар ТВ в случае первой регистрации. Трансляция доступна на любом удобном устройстве – смартфоне, планшете, компьютере, Smart TV или через браузерную версию сервиса. За главными событиями игры также можно следить в текстовом онлайне "Футбол 24".

Напомним, неделю назад на Мальте Динамо разбило Хамрун 3:0 и сделало весомую заявку на общий успех в дуэли. Победитель этой пары пройдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов и встретится с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив. Неудачник же опустится в Лигу Европы, где сыграет с тем, кто уступит в паре Пафос – Маккаби Тель-Авив.

Стартовые составы:

Динамо: Нещерет – Караваев (к.), Биловар, Михавко, Вивчаренко – Шапаренко, Бражко, Пихаленок – Волошин, Ванат, Кабаев

Запасные: Моргун, Яцик, Попов, Тимчик, Супряга, Герреро, Брагару, Пономаренко, Захарченко, Дубинчак, Ярмоленко, Михайленко.

Хамрун Спартанс: Бонелло (к.) – Полито, Бьеличич, Компри, Камензули – Мбонг, Чадженович, Гарсия, Михана – Шимкус, Коффи.