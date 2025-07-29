В новом розыгрыше Лиги чемпионов киевляне стартовали с разгрома, забив мальтийскому Хамрун Спартансу четыре гола. Тогда казалось, что именно так и должен завершаться матч против команды из карликового чемпионата. За два дня Полесье доказало, что с подобными прогнозами следует быть осторожными – хотя и в игре Динамо было немало проблем.

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"Бело-синие" откровенно провалили первые 10 минут, рассыпаясь под прессингом "спартанцев". Островитяне могли забивать дважды и значительно лучше работали с мячом – они допускали меньшее количество потерь и продвигали его между линиями. К счастью, подопечным Александра Шовковского удалось забить быстрый гол, который вернул контроль над ходом встречи.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Хамрун Спартанс і Динамо. Коефіцієнт на перемогу киян – 1,16. На тріумф мальтійців фахівці дають 17,50.

Хамрун оказался ужасным в работе в обороне. Динамо создало вдоволь моментов, Буяльский оформил 2+1, Ванат и Шапаренко продемонстрировали класс. Даже Попов участвовал в организации атак и даже начал третью голевую. Вместе с тем, стоит отметить наличие всего одного острого эпизода между 50-й и 76-й минутами, когда удалось забить второй мяч.

Несмотря на 4:0, киевляне продемонстрировали определенные организационные проблемы в атаке. В частности, до перерыва не хватало использования глубины (то есть, пространства между защитниками и воротами) – хотя мальтийцы защищают ее особенно плохо. Показательно, что Пихаленок отдал всего четыре точных паса вперед. Хорошо, что соперника удалось разбить на классе, однако дальше может быть тяжелее.

Также удивило активное привлечение Нещерета к розыгрышам под давлением, ведь игра ногами не является сильной добродетелью Руслана. В матче с Хамрун Спартанс это было заметно. В одном из эпизодов он едва не привез гол, который мог вывести островитян вперед.

Делать далеко идущие выводы по первому официальному матчу не следует. Для Динамо он стал неким продолжением сборов. Очевидно, что выход на пик формы запланирован ближе к решающим матчам за ЛЧ – или хотя бы к 3-му раунду квалификации, где киевляне сыграют против кипрского Пафоса или тель-авивского Маккаби. Александр Шовковский в матче с Хамруном даже придержал Шапаренко в запасе до 60-х минут, поэтому определенные неровности в стартовой игре можно простить. Важнее увидеть, какие выводы после нее сделает наставник.

Кадровая ситуация

Чемпионат стартует уже на выходных, поэтому можно не сомневаться – сегодня тренерский штаб прибегнет к ротации. На шанс проявить себя точно заслужил Волошин, который оформил гол+пас в конце встречи с мальтийцами. Фланги обороны должны освежить дублеры Тымчика и Дубинчака, а Бражко должен заменить Михайленко.

Выход Яцика, в свою очередь, кажется сомнительным – он с Шапаренко оперирует в одной зоне, но вряд ли Николай пролетит мимо основы во второй раз. Более вероятным стал бы выход Супряги, которого на сборах наигрывали левым вингером. Точно не сыграют травмированные Буяльский, Торрес и Рубчинский.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Хамрун Спартанс

Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Бражко – Волошин, Пихаленок, Шапаренко, Супряга – Ванат

Хамрун Спартанс: Бонелло – Полито, Беличич, Клмпри, Камензули – Мбонг, Чадженович, Эмерсон, Эдер – Шимкус, Коффи

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Хамрун Спартанс ужасно защищается, поэтому тотал больше 2,5 кажется железным. Даже резервный состав киевлян должен справиться с мальтийцами, хотя вряд ли Александр Шовковский выставит тотальный дубль. В итоговой победе Динамо с хорошей разницей голов сомнений нет.

А вот на идеальный поединок не ожидаем. "Бело-синие" даже в спаррингах не проводили таких матчей, а сейчас выйдет разбавленный состав не на пике формы. На определенных отрезках встречи футбол киевлян может вызвать недовольство – но пусть все проблемы будут выявлены сейчас, а не в следующем раунде.

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