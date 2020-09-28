Матч и онлайн-трансляция Динамо – Гент на "Футбол 24" стартует 29 сентября в 22:00. Поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК Олимпийский – команде Мирчи Луческу осталось сделать последний шаг к групповому турниру, в котором киевляне не играли с 2016 года.

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Динамо Киев – Гент: прогноз на матч плей-офф квалификации ЛЧ

Специалисты из William Hill отдают предпочтение именно Динамо. На победу подопечных Мирчи Луческу можно поставить с коэффициентом 1.85. Вероятность ничьи – 3.30. Победу Гента оценили в 4.00. Наиболее вероятным итогом дуэли считают победу киевлян со счетом 1:0 – поставив на этот результат, можно увеличить свой выигрыш в 7 с половиной раз.

Похожие рассуждения и в компании BWin, которая тоже верит в выход Динамо в групповой турнир ЛЧ. Коэффициент 1.85 – на победу украинской команды. Потенциальная победа бельгийцев куда менее вероятна – ставки принимают с баллом 3.40. На ничью можно поставить с кефом 4.25. Выход Динамо в группу Лиги чемпионов по итогам двухматчевой дуэли оценили в 1.10, а вот шансы Гента куда меньше – 5.75.

Напомним, первый поединок в Бельгии завершился победой Динамо со счетом 2:1. За киевлян забивали Владислав Супряга и Карлос Де Пена. В поединке на НСК Олимпийский точно не сыграет украинский хавбек Гента Роман Безус, который получил красную карточку и пропустит матч из-за дисквалификации.

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