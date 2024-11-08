Команда Шовковского хотела поддержать Шахтер, который после практического такого же кризисного старта в ЛЧ не только впервые порадовал фанатов голами, но и победил, завоевав для Украины удивительно важные очки в Таблицу коэффициентов. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ференцварош на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Киевляне подходили к отчетной встрече без забитых мячей и очков. Венгры уже набрали 3 очка, да и в других поединках имели приличный вид.

Ференцварош уничтожил Динамо в матче ЛЕ – быстрая красная и две перекладины убили надежду, старый знакомый забил финальный гвоздь

Удаление Дубинчака было и быстрым, и бессмысленным одновременно – мяч уже вышел за пределы поля. Кабаев привез первый гол, а дальше команда просто остановилась. По пути были блестящие моменты, в которых Динамо могло забить хотя бы первый гол в ЛЕ 2024/25, но и этого не случилось.