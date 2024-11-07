Команда Шовковского стремится повторить успех Шахтера, который после неудачного старта в еврокубках не только забил первые мячи, но и наконец победил и принес Украине очки в Таблицу коэффициентов. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ференцварош на "Футбол 24", стартует в 22:00.

Динамо – Ференцварош: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Соперник – не такой простой, как кажется. Если динамовцы еще не получали очков и не отмечались голами, то венгры забивали в каждой встрече и даже одолели французскую Ниццу при лишь минимальных поражениях от маститых Тоттенхэма и Андерлехта.

Где смотреть матч Динамо – Ференцварош онлайн? Игру транслирует MEGOGO Футбол Первый. На этом же канале в 21:00 начинает свою работу предматчевая студия.

Динамо: Бущан – Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак – Буяльский (к), Бражко, Шапаренко – Волошин, Ванат, Кабаев

Запасные: Нещерет, Моргун – Вивчаренко, Дячук, Попов, Малыш – Рубчинский, Брагару, Ярмоленко – Герерро

Ференцварош: Дибуш (к) – Макрецкис, Ибрагим Сиссе, Гартенманн, Кристиан Рамирес – Ромменс, Абу Фани – Кади, Захариассен, Адама Траоре – Барнабас Варга

В стартовом составе, который в выходные разбил Ингулец, видим лишь одну перестановку от Шовковского. Волошин заменил Тымчика, соответственно, есть еще одно изменение – Караваев с позиции вингера садится в защиту. Очевидно, в основе все сильнейшие по состоянию на данный момент. Кардинально противоположная ситуация предыдущему матчу ЛЕ против Ромы. Трудный выбор, ведь уже в воскресенье, 10 ноября, Динамо ждет амбициозный борец за еврокубки – Полесье.