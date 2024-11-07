Команда Шовковского стремилась повторить успех Шахтера, который после натужного старта в ЛЧ не только наконец-то отметился голами, но и впервые победил, добыв для Украины такие важные очки в Таблицу коэффициентов. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ференцварош на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Киевлянам без забитых мячей и очков отступать было некуда, венгры же уже взяли 3 очка, поэтому имели определенное психологическое преимущество.

Динамо – Ференцварош: онлайн-трансляция матча ЛЕ

Жесткое начало. Досталось по голове Михавку, а затем и Биловару. Абу Фани обыгрался в стеночку и приложился издали на 3 минуте. Первому выстрелу не хватало точности. Михавко проиграл дуэль на втором этаже, Бражко позволил пробить с лету перед воротами. Хорошо, что Захариассен не реализовал большой момент на 0,15 xG через плохенький удар прямо в голкипера. А дальше произошел настолько несчастный случай, что Шовковский аж за голову схватился после проверки VAR. Дубинчак полетел шипами в ногу Макрецкиса, хотя тот уже выпустил мяч за пределы поля. Для чего? И зачем. Бессмысленная красная карточка.

Сразу же удар Кади, который давит на оголенную позицию левого защитника. Бущан вытаскивает. Ференцварош явно преобладает по ударам. Венгры уже могут похвастаться 4 ударами за 21 минуту. Зато у Динамо лишь кивок головой Караваева, который был таким мощным, что аж сбил дыхание сопернику. Перед выходом Вивчаренко на 24-й очередной классный подход случился у киевлян. Но если раньше хромало последнее решение, то здесь все было. Караваев разогнал после разрезного паса Кабаева, Буяльский тонко покатил на совершенно свободного Волошина, который слишком долго подстраивался под удар, поэтому успел заблокировать Кристиан Рамирес.

Несправедливая замена лучшего на данный момент по созданным моментам (2). Логика проста. Надо выпускать левого защитника, а светлая голова Буяльского не даст той скорости, которая есть у Волошина, Кабаева или Ваната. Однако Шовковский лично подбодрил Виталия на скамейке. Рамирес (дважды) и Абу Фани прикладываются издали. Мощно, прицельно, но рабочие варианты для Бущана. Киев преимущественно, конечно, сидит в своей трети. Однако проходят в чужую штрафную стабильно, когда уже удается выбежать на чужую половину.

И это уже какой-то феноменальный нефарт. Кабаев сам не понял, как так легко пустили во вратарскую после паса Вивчаренко. Просто шел, тянул и дошел. А потом как вколотил – перекладина выдержала! Проходит несколько секунд, Караваев подбирает на правом фланге и подает, Ванат круто вырывается из-за спин защитников, которых к такому не готовили. Удар головой снова принимает на себя перекладина. Невероятный объем работы дают Бражко, Кабаев, пытается Шапаренко. Однако невероятный футбол и от Караваева, который приложился метров с 22. Носится Саша от своих к чужим воротам.

Бущан сделал 6 сейвов за первый тайм, но по ударам в створ ворот почти равновесие (5:6). Пожалуй, лучший тайм Динамо в нынешней ЛЕ по уровню остроты. Однако все мы помним, как исчезли киевляне на поле Ромы после такой же перспективной первой половины, поэтому оптимизм чувствовался очень сдержанно. И вот страшно уже с первых минут после перерыва. Биловар выносит с линии, потому что не совсем удачно кивнул перед воротами соперник. Подбор вчистую проигран, но Бущан дважды подряд вытаскивает очень опасные удары, хотя впечатление, что сейвов 5 тут было!

Кабаев привозит небрежным пасом назад на Шапаренко. Очень тяжело переживает Владислав, но кому от этого легче. Кади катит на Варгу, тот легко качает Биловара и, конечно же, находит девятку. Не прошло и двух минут, как Михавко сначала борцовским приемом оттолкнул соперника, а потом сыграли в какой-то пинбол, пытаясь выбить – Захариассен забил, просто поставив блок ногой. Шапаренко запомнился разве что психованием. Ромменс, конечно, жестковато принял Ваната накладкой, но эти все толкания с выпученными глазами оставьте для УПЛ. Не этого ждут тренер и болельщики.

Заменили Кабаева, Ваната и Шапаренко на 63 минуте. Вышли Брагару, Герреро и Рубчинский. А уже на 67-й Варга оформил дубль. Банальная подача Кади с правого фланга, выстрел с нескольких метров, растерянный Бущан. Удары в створ ворот ужасают своей статистикой (0:13). Шовковский прячет голову в капюшон. Футболисты Динамо в большинстве то же самое. Один Ярмоленко ходит возле скамейки с моральной поддержкой.

Прямолинейный прострел Брагару в аут. Выходит старый знакомый с матчей против Партизана и сразу же забивает. Салданья со второго рывка за спины выскочил один на один, легонько оттер Биловара. Караваев сделал все, чтобы соперник избежал офсайда. Салданья снова со свистом и песнями врывается в штрафную, не получается удар. Ну, это уж слишком легко было. Герреро даже из офсайда после паса Вивчаренко не может переиграть Дибуша. Динамо остается на последнем, 36 месте. По сути шансы на плей-офф уже потеряны.