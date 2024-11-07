Киевское Динамо в рамках 4-го тура Лиги Европы будет принимать венгерский Ференцварош. Где смотреть поединок онлайн, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – Ференцварош состоится в четверг, 7 ноября, на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Поединок покажет медиасервис MEGOGO – официальный вещатель еврокубков в Украине. Игры можно посмотреть по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная + благотворительность".

Комментаторами матча будут Владимир Кобельков и Виталий Кравченко. За час до стартового свистка начнется большая студия с ведущими Александрой Кучеренко и Сергеем Лукьяненко. Их гостями станут экс-игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Напомним, Динамо пока не набрало ни одного балла в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, уступив в трех стартовых турах Лацио (0:3), Хоффенхайму (0:2) и Роме (0:1). Ференцварош добыл 3 очка, одолев Ниццу (1:0). В других матчах венгерский коллектив уступил Тоттенхэму (1:2) и Андерлехту (1:2).

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