Матч Динамо – Фенербахче состоится в четверг, 3 ноября, и начнется в 22:00 по Киеву. Для команды Мирчи Луческу эта игра имеет значение разве что с точки зрения престижа, премиальных и очков в таблицу коэффициентов. Перед последним туром киевляне набрали всего 1 очко и потеряли шансы подняться с последнего места группы B. Фенербахче имеет 11 баллов и борется с Ренном за первое место (у французской команды тоже 11 очков).

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Динамо – Фенербахче: прогноз на матч Лиги Европы

Букмекеры считают команду Мирчи Луческу аутсайдером поединка. Авторитетная контора William Hill оценивает победу Динамо коэффициентом 4.20, тогда как шансы Фенербахче на выездной триумф значительно выше – 1.80. Ценник ничьей – 3.70. На то, что забьют обе команды, принимают ставки с коэффициентом 1.80. На то, что отметится один из соперников, предлагают поставить за 1.91.

Специалисты Bwin выставили идентичные котировки. Победа Динамо – 4.20, Фенербахче – 1.80, ничья – 3.80. Специалисты прогнозируют малорезультативный футбол. Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 3.40, аналогичный тотал меньше – 1.28.

Напомним, поединок первого круга в Стамбуле завершился со счетом 2:1 в пользу Фенербахче. После этого Динамо проиграло АЕКу (0:1), Ренну (1:2 и 0:1) и сыграло вничью с АЕКом (3:3).

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