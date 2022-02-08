Накануне Динамо выстрадало победу над Рударом, а на следующий день выясняет сильнейшего в противостоянии с одноименным клубом из столицы Грузии. Уже третий год команды встречаются в феврале на сборах. В предыдущих двух поединках украинцы побеждали с сухим счетом. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо Киев – Динамо Тбилиси на "Футбол 24" в данной новости, стартует в 16:00. В последний раз грузины забивали своим тезкам еще в 1989 году. После этого киевляне неизменно побеждали, не пропуская голов.

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Тбилисцев тренирует Кахабер Цхададзе, бывший защитник Айнтрахта и Манчестер Сити. Действующие вице-чемпионы Грузии еще ни разу не побеждали в 2022 году (две ничьи и поражение в спаррингах, только один забитый гол), а одним из соперников был украинский Львов (0:0). Зимним новичком тбилисцев стал экс-форвард молодежной сборной Украины Станислав Беленький.

Динамо Киев: Бущан – Кендзера, Боль, Бурда, Дубинчак – Сидорчук, Гармаш – Кулач, Буяльский, Витиньо – Шкурин

Динамо Тбилиси: Кереселидзе – Каландадзе, Гбеньон, Майсурадзе – Камара, Осей, Мойсцрапишвили, Антилевский, Папава – Беленький