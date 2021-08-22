Динамо в рамках 5-го тура УПЛ принимает Десну. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 5-го тура УПЛ Динамо – Десна начнётся в 21:30 по киевскому времени. Черниговцы выиграли все четыре предыдущих поединка в чемпионате, вместе с Шахтером захватив лидерство в таблице, а киевляне вследствие недавней ничьи с Ингульцом отстали от северян и дончан на два очка – таким образом, чемпиону сегодня нужна лишь победа. Кроме того, у "бело-синих" есть личные счета с подопечными Александра Рябоконя, ведь в четырех последних встречах с ними Динамо ни разу не выиграло.

Динамо – Десна: анонс матча УПЛ

Денис Антюх впервые попал в основной состав киевлян в матчах УПЛ – до этого он выходил с первых минут лишь в спариннгах. Телетрансляция пройдёт на канале "2+2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24". Видеотрансляция доступна в этой новости.

Стартовые составы

Динамо: Бойко – Кендзёра, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Антюх – Гармаш

Запасные: Нещерет, Тымчик, Сидклей, Шепелев, Де Пена, Караваев, Леднев, Шкурин, Кулач

Десна: Литовка – Сафронов, Цымбалюк, Масалов, Картушов – Арвеладзе, Домбровский – Калитвинцев, Тотовицкий, Завийский – Безбородько

Запасные: Мысак, Болбат, Демьяненко, Селин, Будковский, Дегтьярёв, Шевцов

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