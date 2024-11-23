Динамо уверенно победило Черноморец в матче 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи в этой новости на "Футбол 24".

Динамо повело в счете на 16-й минуте: Попов великолепно сыграл на опережение на чужой половине, мяч отлетел к Буяльскому, который тонко отдал на Ваната. Владислав же из пределов штрафной прошил вратаря – 1:0! В первом тайме больше голов не было, а после перерыва мог забить Караваев – Рудько вынес мяч фактически с линии ворот.

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Киевляне удвоили свое преимущество на 69-й минуте – Буяльский классно пробил из-за пределов штрафной. А на 87-й Виталий совершил свое третье результативное действие за игру, теперь выкатив Рубчинскому на пустые ворота. На 90-й минуте его заменил Роман Саленко – сын легендарного экс-форварда киевлян Олега Саленко. На последних минутах Черноморец размочил счет: Скиба результативно завершил розыгрыш штрафного.