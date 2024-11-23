Динамо встречается с Черноморцем в рамках 14-го тура УПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Черноморец состоится в субботу, 23 ноября, и начнется в 15:30. Команды выйдут на поле на стадионе Динамо им. В. Лобановского. Главным арбитром встречи будет Максим Козыряцкий (Запорожье), а за VAR будет отвечать Николай Балакин (Киевская обл.).

Динамо – Черноморец: анонс матча УПЛ

Где смотреть Динамо – Черноморец? Матч онлайн будет доступен в прямой трансляции на канале УПЛ ТВ. Он доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV. Также игру в прямом эфире покажет официальный YouTube-канал Динамо.

Стартовые составы Динамо: Бущан – 20. Биловар, 4. Попов, 32. Михавко, 2. Вивчаренко – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльский, 20. Караваев, 22. Кабаев – 11. Ванат

Запасные: 35. Нещерет, 51. Моргун, 3. Дячук, 9. Волошин, 15. Рубчинский, 23. Малыш, 24. Тимчик, 33. Саленко, 39. Герреро, 44. Дубинчак, 45. Брагару, 91. Михайленко

Стартовые составы Черноморца: 1. Рудько – 86. Удод, 34. Лацабидзе, 44. Джарджу, 77. Кисель – 16. Белошевский, 14. Сигеев, 8. Шпорн, 6. Гомес, 7. Петряк – 9. Хобленко

Запасные: 12. Аниагбосо, 71. Вечный, 5. Савченко, 22. Арсич, 19. Хромей, 33. Пшеничнюк, 90. Шевцов, 39. Скиба, 28. Габелок, 27. Васильев