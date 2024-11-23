Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 14-го тура УПЛ Динамо – Черноморец. Результат и обзор матча Динамо – Черноморец читайте в этой новости на "Футбол 24".

Динамо после перерыва на матчи сборных вернулось к рабочим будням – в гости пожаловал одесский Черноморец. Еще до начала игры заинтриговал Шовковский, который выбрал схему с тремя центральными защитниками. Киевляне ожидаемо захватили контроль над мячом и могли повести в счете уже на 8-й минуте: Бражко получил мяч на линии штрафной, с первой попытки попал в Жаржу, а вторая пришлась в стойку.

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Очень быстро легионер одесситов ошибся позиционно, но Караваев пробил выше. Черноморец ответил ударом Хобленко в сетку с внешней стороны. А на 16-й минуте киевляне таки забили. Попов классно сыграл на опережение на чужой половине, мяч получил Буяльский, который отдал на Ваната, а тот в касание мощно пробил – 1:0! После этого киевляне успокоились, а Черноморец не мог ничем ответить.

Во второй половине Динамо постепенно начало набирать обороты. Караваев снова пробил мимо – Вивчаренко шикарным пасом нашел его в штрафной соперника, но Александр не попал как следует по мячу. Через 2 минуты Рудько спасал после удара Караваева, который замкнул на ближней стойке навес с углового.

Динамо претендовало на пенальти – было подозрение на игру рукой Кайо Гомеса в штрафной, но Козыряцкий отменил решение после просмотра VAR. На 69-й минуте киевляне таки удвоили преимущество. Это Буяльский получил мяч перед штрафной и решил пробить – мяч влетел в дальнюю девятку!

А под конец игры Виталий оформил второй ассист. Черноморец разыгрывал мяч перед собственной штрафной, тогда как киевляне активно прессинговали. Удод отдал на Рудько, Буяльский перехватил пас и выкатил Рубчинскому на пустые ворота – 3:0! Черноморец сумел отыграть один мяч: Скиба после розыгрыша штрафного буквально занес мяч в ворота. Отметим и выход Романа Саленко (сына Олега Саленко), который получил крохи игрового времени (вышел на 90-й минуте).

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