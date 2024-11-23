Динамо при всех проблемах в еврокубках приучило фанов к спокойствию в УПЛ. Киевляне могут играть хорошо, посредственно или плохо, но поражений они не знают – за год случилось только одно, в майском Классическом. Подопечные Александра Шовковского в последних трех турах сдержали Шахтер и победили Полесье, сохраняя 6-очковый гандикап на вершине таблицы. Идиллия?

Да не совсем. Александрия уступает только по дополнительным показателям – и уже в декабре "бело-синие" встретятся с этой машиной. "Горняки" глотнули от нее четыре гола, а футбол Динамо не дает никаких гарантий на успех в такой встрече. Шахтер при этом набрал ход, поэтому транжирить очки нельзя. В матче с Черноморцем устроит исключительно победа.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 14-го туру УПЛ 2024/25 між Динамо та Чорноморцем. Коефіцієнт на перемогу киян – 1,21. На тріумф одеситів фахівці дають 17,50.

Фаворит противостояния очевиден. Столичный гранд способен сыграть при любом рисунке с одинаковой эффективностью – доминируя, контратакуя, против "автобуса" или проактивного соперника. В еврокубках все не столь радужно, но для УПЛ мощи хватает. Динамо лишь в последних турах отдало лидерство Шахтеру по голам и моментам, однако оборона допустила наименьшее количество остроты у своих ворот (всего 7,9 xG).

Но это не значит, что у Черноморца нет шансов. Во-первых, защитники киевлян уже если и позволяют провести момент, то с него можно забивать – в случае чего поможет Михавко. Про уязвимость на кроссах и стандартах забывать тоже не следует. Во-вторых, в предыдущих турах атака "бело-синих" брала качеством исполнения, однако острых эпизодов возникало мало.

В-третьих, динамовцам необходимо приберечь силы на Викторию Пльзень. Этот матч – последний шанс на продолжение борьбы за евровесну. Александр Шовковский всегда выставлял основу на еврокубки, отдавая чемпионат на растерзание ротируемому составу. История с резервистами на Рому стала исключением. И это исключение подтвердило силу резервистов киевлян, что отнюдь не в плюс Черноморцу.

Одесситы держатся в зоне переходных матчей, а их безвыигрышная серия в УПЛ достигла четырех туров. Кажется, что об интриге в сегодняшней встрече следует забыть – впрочем, не все так просто. На этом отрезке команда Александра Бабича дала бой Шахтеру (1:2) и сдержали Рух (1:1), с которым намучилось Динамо. Да и проигрыш Ворскле (0:1) на явный провал не тянул.

Долгое время "моряки" славились своей способностью выживать благодаря голам на последних минутах, однако последний раз такое случалось месяц назад. В целом же Черноморец выглядит слабенько – за 14 туров одесситы провели всего 8 голов, ни разу не забив больше одного. По ожидаемым показателям ситуация не намного лучше.

Коллектив наиграл на 20 ожидаемых пропущенных, хотя реально пропустил только 14. Тут надо благодарить уровень соперников – вот только у Динамо уровень повыше. Шапаренко или Герреро не будут прощать за ошибки так же, как это делали условные Краснопир или Гайдучик. Именно поэтому букмекеры и все эксперты ожидают уверенную победу хозяев.

Кадровая ситуация

Травмированы: Пихаленок, Буяльский (оба под вопросом), Шепелев, Тымчик, Ванат – все из Динамо

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Черноморец

Динамо: Бущан – Караваев, Дячук, Михавко, Дубинчак – Бражко – Ярмоленко, Андриевский, Шапаренко, Кабаев – Герреро

Черноморец: Рудько – Бутко, Удод, Скиба, Кисель – Билошевский – Кайо, Габелок, Жаржу, Янаков – Хобленко